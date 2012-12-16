التحالف يعلن القضاء على 250 حوثيًا وتدمير 14 آلية عسكرية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إحباط محاولة هجوم للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية، صباح اليوم.
وكشف التحالف عن القضاء على أكثر من 250 عنصراً حوثياً وتدمير 14 آلية عسكرية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إحباط محاولة هجوم للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية، صباح اليوم.
وكشف التحالف عن القضاء على أكثر من 250 عنصراً حوثياً وتدمير 14 آلية عسكرية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إحباط محاولة هجوم للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية، صباح اليوم.
وكشف التحالف عن القضاء على أكثر من 250 عنصراً حوثياً وتدمير 14 آلية عسكرية.
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إحباط محاولة هجوم للحوثيين بجبهة مأرب الجنوبية، صباح اليوم.
وكشف التحالف عن القضاء على أكثر من 250 عنصراً حوثياً وتدمير 14 آلية عسكرية.