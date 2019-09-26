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اعتبارًا من اليوم.. عرض فيلم "ولد ملكا" في المملكة والخليج

يتناول زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في 1919

يبدأ عرض الفيلم العالمي "ولد ملكا" "Born A King" في صالات السينما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؛ اعتبارًا من اليوم الخميس.
ويتناول الفيلم، زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ الموافق 11 أغسطس 1919م؛ وهو إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية وإنجلترا وإسبانيا، تم العمل على إنتاجه منذ عام 2015م تحت إدارة المنتج الإسباني "أندريس غوميز" الحاصل على جائزة الأوسكار.
وأوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن صاحب فكرة الفيلم، هو المنتج أندريس غوميز، وقال: "تَحَدّثنا سويًّا بداية الأمر، وبدأ غوميز من منطلق حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث؛ فقدم مقترحًا لمنتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا؛ تلبيةً لدعوة الملك جورج الخامس ممثلًا عن والده الملك عبدالعزيز.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أقامه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخرًا للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم: إنتاج الفيلم استغرق عامين ونصفًا، وتم استقطاب عدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم، إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن إفريقيا كذلك.
وأردف: كان هناك حرص على النشر والترويج للفيلم؛ بدءًا من المملكة ودول الخليج العربي انتقالًا إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.
ويوثّق هذا العمل الفني، مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويُبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي، ويغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للأمير فيصل، الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.
وتم تصوير الفيلم العالمي التاريخي "ولد ملكا" (Born A King) بين الرياض ولندن، الذي يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثّلت شخصية الأميرة ماري، وإد سكرين الذي مثّل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديًّا في الفيلم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتبارًا من اليوم.. عرض فيلم "ولد ملكا" في المملكة والخليج
سبق

يبدأ عرض الفيلم العالمي "ولد ملكا" "Born A King" في صالات السينما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؛ اعتبارًا من اليوم الخميس.
ويتناول الفيلم، زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ الموافق 11 أغسطس 1919م؛ وهو إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية وإنجلترا وإسبانيا، تم العمل على إنتاجه منذ عام 2015م تحت إدارة المنتج الإسباني "أندريس غوميز" الحاصل على جائزة الأوسكار.
وأوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن صاحب فكرة الفيلم، هو المنتج أندريس غوميز، وقال: "تَحَدّثنا سويًّا بداية الأمر، وبدأ غوميز من منطلق حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث؛ فقدم مقترحًا لمنتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا؛ تلبيةً لدعوة الملك جورج الخامس ممثلًا عن والده الملك عبدالعزيز.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أقامه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخرًا للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم: إنتاج الفيلم استغرق عامين ونصفًا، وتم استقطاب عدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم، إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن إفريقيا كذلك.
وأردف: كان هناك حرص على النشر والترويج للفيلم؛ بدءًا من المملكة ودول الخليج العربي انتقالًا إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.
ويوثّق هذا العمل الفني، مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويُبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي، ويغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للأمير فيصل، الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.
وتم تصوير الفيلم العالمي التاريخي "ولد ملكا" (Born A King) بين الرياض ولندن، الذي يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثّلت شخصية الأميرة ماري، وإد سكرين الذي مثّل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديًّا في الفيلم.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
01:20 PM

اعتبارًا من اليوم.. عرض فيلم "ولد ملكا" في المملكة والخليج

يتناول زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في 1919

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يبدأ عرض الفيلم العالمي "ولد ملكا" "Born A King" في صالات السينما في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي؛ اعتبارًا من اليوم الخميس.
ويتناول الفيلم، زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى بريطانيا في 15 ذي القعدة 1337هـ الموافق 11 أغسطس 1919م؛ وهو إنتاج مشترك بين المملكة العربية السعودية وإنجلترا وإسبانيا، تم العمل على إنتاجه منذ عام 2015م تحت إدارة المنتج الإسباني "أندريس غوميز" الحاصل على جائزة الأوسكار.
وأوضح الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن صاحب فكرة الفيلم، هو المنتج أندريس غوميز، وقال: "تَحَدّثنا سويًّا بداية الأمر، وبدأ غوميز من منطلق حياة الملك فيصل رحمه الله المليئة بالأحداث؛ فقدم مقترحًا لمنتج يروي قصة الملك فيصل من ولادته إلى ذهابه إلى بريطانيا؛ تلبيةً لدعوة الملك جورج الخامس ممثلًا عن والده الملك عبدالعزيز.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي أقامه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مؤخرًا للإعلان عن تفاصيل عرض الفيلم: إنتاج الفيلم استغرق عامين ونصفًا، وتم استقطاب عدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم، إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن إفريقيا كذلك.
وأردف: كان هناك حرص على النشر والترويج للفيلم؛ بدءًا من المملكة ودول الخليج العربي انتقالًا إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله.
ويوثّق هذا العمل الفني، مسيرة ومكانة الملك فيصل، ويُبرز قوة شخصيته وتأثيره في تاريخ المملكة العربية السعودية والعالمين الإسلامي والعربي، ويغطي حياة الملك فيصل المبكرة، منذ ولادته في عام 1324هـ إلى عودته من إنجلترا، ويحكي أول رحلة دبلوماسية للأمير فيصل، الشاب البالغ من العمر 13 عامًا وقتها، لزيارة لندن، والاجتماع الرسمي مع الملك جورج الخامس ملك إنجلترا، وشخصيات أخرى مثل وينستون تشرشل، ولورنس العرب، ووزير الخارجية اللورد كورزون.
وتم تصوير الفيلم العالمي التاريخي "ولد ملكا" (Born A King) بين الرياض ولندن، الذي يعزز شغف السعوديين بالسينما المرتبطة بالوطن وأبطاله، وهو من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري، إضافة إلى ري لوريجا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين: هيرميوني كورفيلد التي مثّلت شخصية الأميرة ماري، وإد سكرين الذي مثّل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبدالله علي الذي مثّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان بن عبدالواحد الذي أدى دور الملك عبدالعزيز، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديًّا في الفيلم.

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