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"الاستئناف الجزائية" تعلن موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد المتهم أحمد العبدالقادر

قالت: في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق المادة 57

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد حمد عبدالله العبدالقادر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1002794830) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الاستئناف الجزائية" تعلن موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد المتهم أحمد العبدالقادر
سبق

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد حمد عبدالله العبدالقادر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1002794830) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
04:01 PM

"الاستئناف الجزائية" تعلن موعداً بديلاً للدعوى المقامة ضد المتهم أحمد العبدالقادر

قالت: في حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وفق المادة 57

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم أحمد حمد عبدالله العبدالقادر، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (1002794830) عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه بتاريخ 27/ 2/ 1443هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثّق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الاثنين الموافق 3/ 4/ 1443هـ الساعة الحادية عشرة صباحًا.

ودعت المحكمة المدعى عليه إلى الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصّت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

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