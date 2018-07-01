هل تبني كوريا الجنوبية المشروع النووي السعودي؟

على القائمة القصيرة مع 4 دول أخرى

قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية يوم الأحد إن مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي، حسب وكالة " رويترز".

وتضم القائمة القصيرة أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا حسبما ذكرت الوزارة.

وقالت الوزارة في بيان " أخبرنا الجانب السعودي، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو دخلت القائمة القصيرة لمشروع نووي في السعودية".