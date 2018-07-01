هل تبني كوريا الجنوبية المشروع النووي السعودي؟
على القائمة القصيرة مع 4 دول أخرى
قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية يوم الأحد إن مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي، حسب وكالة " رويترز".
وتضم القائمة القصيرة أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا حسبما ذكرت الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان " أخبرنا الجانب السعودي، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو دخلت القائمة القصيرة لمشروع نووي في السعودية".
هل تبني كوريا الجنوبية المشروع النووي السعودي؟
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-07-01
قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية يوم الأحد إن مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي، حسب وكالة " رويترز".
وتضم القائمة القصيرة أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا حسبما ذكرت الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان " أخبرنا الجانب السعودي، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو دخلت القائمة القصيرة لمشروع نووي في السعودية".
01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
09:09 PM
هل تبني كوريا الجنوبية المشروع النووي السعودي؟
على القائمة القصيرة مع 4 دول أخرى
قالت وزارة الطاقة الكورية الجنوبية يوم الأحد إن مؤسسة الطاقة الكهربية الكورية (كيبكو) ضمن القائمة القصيرة للمشروع النووي السعودي، حسب وكالة " رويترز".
وتضم القائمة القصيرة أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا والصين وروسيا حسبما ذكرت الوزارة.
وقالت الوزارة في بيان " أخبرنا الجانب السعودي، مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن كيبكو دخلت القائمة القصيرة لمشروع نووي في السعودية".