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"صحة بيشة": الانقطاع الكهربائي بمستشفى الملك اقتصر على الممرات

قالت إن سببه اندلاع حريق محدود بأحد القواطع الكهربائية الداخلية

قالت "صحة بيشة"، توضيحاً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الكهرباء بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، إن الانقطاع الكهربائي الذي شهده المستشفى يوم الجمعة الماضية اقتصر على الممرات، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية، مشيرة إلى أن سببه اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة ييشة علي آل بخيتان، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة حريصة كل الحرص على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، ولن تقبل المخاطرة بالمريض أو صحته في حال كان هناك ما يؤثر عليها.


وأضاف "آل بخيتان" أن ما أشيع حول عدم تشغيل المولدات الاحتياطية عار من الصحة تماماً، وما حدث كان اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية بالمستشفى مساء أول من أمس الجمعة في تمام الساعة 8:30 مساءً، انقطعت على أثره الكهرباء العامة، وفي حينه تم تشغيل المولدات الاحتياطية أوتوماتيكياً دون حدوث أي تأثير على الخدمة الطبية أو الأجهزة في جميع الأقسام، واستمر تقديم الخدمات الطبية بشكل عادي وطبيعي.

وبين "آل بحسان" أن تأثير الانقطاع اقتصر فقط على الإنارة في بعض الممرات، وتم التعامل مع الحدث في حينه، وباشرت فرق الصيانة الموقع، وتم استبدال القاطع المتأثر بالحريق، وعادت الخدمة كاملة تمام الساعة 1:35 فجراً، مضيفاً أنه وفي اليوم التالي تم قطع الكهرباء العامة وتشغيل المولدات الاحتياطية لتنفيذ أعمال نقل الجهد من القاطع رقم 4 للقاطع رقم 1 المتأثر بالحريق، بعد أن تم التأكد من جاهزيته.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل خلال الفترة المشار إليها أعلاه 56 حالة، تلقت جميعها الخدمة الطبية في حينه، منها ثلاث حالات كانت إنقاذ حياة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة بيشة": الانقطاع الكهربائي بمستشفى الملك اقتصر على الممرات
سبق

قالت "صحة بيشة"، توضيحاً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الكهرباء بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، إن الانقطاع الكهربائي الذي شهده المستشفى يوم الجمعة الماضية اقتصر على الممرات، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية، مشيرة إلى أن سببه اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة ييشة علي آل بخيتان، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة حريصة كل الحرص على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، ولن تقبل المخاطرة بالمريض أو صحته في حال كان هناك ما يؤثر عليها.


وأضاف "آل بخيتان" أن ما أشيع حول عدم تشغيل المولدات الاحتياطية عار من الصحة تماماً، وما حدث كان اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية بالمستشفى مساء أول من أمس الجمعة في تمام الساعة 8:30 مساءً، انقطعت على أثره الكهرباء العامة، وفي حينه تم تشغيل المولدات الاحتياطية أوتوماتيكياً دون حدوث أي تأثير على الخدمة الطبية أو الأجهزة في جميع الأقسام، واستمر تقديم الخدمات الطبية بشكل عادي وطبيعي.

وبين "آل بحسان" أن تأثير الانقطاع اقتصر فقط على الإنارة في بعض الممرات، وتم التعامل مع الحدث في حينه، وباشرت فرق الصيانة الموقع، وتم استبدال القاطع المتأثر بالحريق، وعادت الخدمة كاملة تمام الساعة 1:35 فجراً، مضيفاً أنه وفي اليوم التالي تم قطع الكهرباء العامة وتشغيل المولدات الاحتياطية لتنفيذ أعمال نقل الجهد من القاطع رقم 4 للقاطع رقم 1 المتأثر بالحريق، بعد أن تم التأكد من جاهزيته.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل خلال الفترة المشار إليها أعلاه 56 حالة، تلقت جميعها الخدمة الطبية في حينه، منها ثلاث حالات كانت إنقاذ حياة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
11:31 PM

"صحة بيشة": الانقطاع الكهربائي بمستشفى الملك اقتصر على الممرات

قالت إن سببه اندلاع حريق محدود بأحد القواطع الكهربائية الداخلية

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سعود الدعجاني - بيشة
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قالت "صحة بيشة"، توضيحاً لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن انقطاع الكهرباء بمستشفى الملك عبدالله في بيشة، إن الانقطاع الكهربائي الذي شهده المستشفى يوم الجمعة الماضية اقتصر على الممرات، وتم تشغيل المولدات الاحتياطية، مشيرة إلى أن سببه اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية.

وذكر المتحدث الرسمي لصحة ييشة علي آل بخيتان، أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة حريصة كل الحرص على سلامة المرضى وجودة الخدمات المقدمة لهم، ولن تقبل المخاطرة بالمريض أو صحته في حال كان هناك ما يؤثر عليها.


وأضاف "آل بخيتان" أن ما أشيع حول عدم تشغيل المولدات الاحتياطية عار من الصحة تماماً، وما حدث كان اندلاع حريق محدود بأحد قواطع الكهرباء الداخلية بالمستشفى مساء أول من أمس الجمعة في تمام الساعة 8:30 مساءً، انقطعت على أثره الكهرباء العامة، وفي حينه تم تشغيل المولدات الاحتياطية أوتوماتيكياً دون حدوث أي تأثير على الخدمة الطبية أو الأجهزة في جميع الأقسام، واستمر تقديم الخدمات الطبية بشكل عادي وطبيعي.

وبين "آل بحسان" أن تأثير الانقطاع اقتصر فقط على الإنارة في بعض الممرات، وتم التعامل مع الحدث في حينه، وباشرت فرق الصيانة الموقع، وتم استبدال القاطع المتأثر بالحريق، وعادت الخدمة كاملة تمام الساعة 1:35 فجراً، مضيفاً أنه وفي اليوم التالي تم قطع الكهرباء العامة وتشغيل المولدات الاحتياطية لتنفيذ أعمال نقل الجهد من القاطع رقم 4 للقاطع رقم 1 المتأثر بالحريق، بعد أن تم التأكد من جاهزيته.

وأشار إلى أن قسم الطوارئ بمستشفى الملك عبدالله استقبل خلال الفترة المشار إليها أعلاه 56 حالة، تلقت جميعها الخدمة الطبية في حينه، منها ثلاث حالات كانت إنقاذ حياة.

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