جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على خبر إدراج منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قرية "رجال ألمع" في المملكة العربية السعودية في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك خلال حفل رسمي على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بمملكة إسبانيا.

هنأ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية تشن وي تشينغ. المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بمناسبة إدراج قرية ‫# رجال_ ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.

السفير الصيني يهنئ السعودية بإدراج "رجال ألمع" ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم عبدالله العنزي سبق 2021-12-05 هنأ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية تشن وي تشينغ. المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بمناسبة إدراج قرية ‫# رجال_ ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على خبر إدراج منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قرية "رجال ألمع" في المملكة العربية السعودية في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك خلال حفل رسمي على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بمملكة إسبانيا.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 10:48 PM

السفير الصيني يهنئ السعودية بإدراج "رجال ألمع" ضمن أفضل القرى السياحية بالعالم تمنى عبر حسابه على تويتر زيارتها مرة أخرى في المستقبل القريب





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هنأ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى السعودية تشن وي تشينغ. المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا بمناسبة إدراج قرية ‫# رجال_ ألمع ضمن أفضل القرى السياحية في العالم.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة تويتر تعليقًا على خبر إدراج منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، قرية "رجال ألمع" في المملكة العربية السعودية في قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وذلك خلال حفل رسمي على هامش انعقاد الجلسة العامة للمنظمة في مدينة مدريد بمملكة إسبانيا.