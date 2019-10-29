مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,812 كرتون تمور في عدد من المدن اليمنية
على الأسر النازحة والمتضرّرة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,812 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول؛ 2,158 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتَيْ خنفر وزنجبار بمحافظة أبين.
مركز الملك سلمان للإغاثة
أبين
اليمن
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,812 كرتون تمور في عدد من المدن اليمنية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-10-29
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,812 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول؛ 2,158 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتَيْ خنفر وزنجبار بمحافظة أبين.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:41 PM
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,812 كرتون تمور في عدد من المدن اليمنية
على الأسر النازحة والمتضرّرة
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 1,812 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية الوضيع بمحافظة أبين.
كما وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول؛ 2,158 كرتونًا من التمور للأسر النازحة والمتضررة في مديريتَيْ خنفر وزنجبار بمحافظة أبين.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق.