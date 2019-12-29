على الرغم من اعتقاد بعض الناس في أن القيلولة تؤثر في النوم ليلاً، إلا أن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر في النوم ليلا، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.

عند الذهاب إلى النوم يُفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلق المرء، وعدم التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء.

قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة لكن في الواقع قلة من الناس هم مَن يدركون أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ودون أخذ القسط الكافي منه، فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

قد تواجه بعض الأشخاص مشكلات في الخلود للنوم ليلاً، وتقدم مجلة "فرويندين" بعض النصائح للحصول على نوم هادئ ومريح لاستعادة طاقة الجسم والعودة إلى العمل في كامل النشاط.

لاستعادة طاقة الجسم .. 3 نصائح ذهبية طبّقها قبل النوم صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-29 قد تواجه بعض الأشخاص مشكلات في الخلود للنوم ليلاً، وتقدم مجلة "فرويندين" بعض النصائح للحصول على نوم هادئ ومريح لاستعادة طاقة الجسم والعودة إلى العمل في كامل النشاط. ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" تتمثل تلك النصائح في 3 نقاط بسيطة وثمينة: فهم مدى أهمية النوم للجسم قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة لكن في الواقع قلة من الناس هم مَن يدركون أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ودون أخذ القسط الكافي منه، فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح. لا تأخذ التوتر معك إلى السرير عند الذهاب إلى النوم يُفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلق المرء، وعدم التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء. الحرص على القيلولة على الرغم من اعتقاد بعض الناس في أن القيلولة تؤثر في النوم ليلاً، إلا أن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر في النوم ليلا، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.

29 ديسمبر 2019 - 3 جمادى الأول 1441 10:07 AM

لاستعادة طاقة الجسم .. 3 نصائح ذهبية طبّقها قبل النوم بهدف الحصول على نوم هادئ ومريح وللعودة إلى العمل بنشاط





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قد تواجه بعض الأشخاص مشكلات في الخلود للنوم ليلاً، وتقدم مجلة "فرويندين" بعض النصائح للحصول على نوم هادئ ومريح لاستعادة طاقة الجسم والعودة إلى العمل في كامل النشاط.

ووفق ما نقلته "سكاي نيوز" تتمثل تلك النصائح في 3 نقاط بسيطة وثمينة:

فهم مدى أهمية النوم للجسم

قد تبدو هذه النصيحة غير مهمة لكن في الواقع قلة من الناس هم مَن يدركون أهمية النوم للصحة البدنية والنفسية والعقلية، ودون أخذ القسط الكافي منه، فإن الجسم لن يستطيع أداء مهامه على الوجه الصحيح.

لا تأخذ التوتر معك إلى السرير

عند الذهاب إلى النوم يُفضل التخلص من جميع الأمور التي تقلق المرء، وعدم التفكير في المهام التي يتعين فعلها في اليوم التالي، والابتعاد عن أجهزة التلفاز والهواتف والأجهزة اللوحية والحاسوب بفترة كافية قبل النوم، وتعلم تقنيات الاسترخاء وقراءة كتاب عن الاسترخاء.

الحرص على القيلولة

على الرغم من اعتقاد بعض الناس في أن القيلولة تؤثر في النوم ليلاً، إلا أن القيلولة بالطريقة الصحيحة تنشط الجسم ولا تؤثر في النوم ليلا، والقاعدة الذهبية للقيلولة بعدم النوم أكثر من 30 دقيقة وألا تكون بعد الساعة الثالثة عصراً.