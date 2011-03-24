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مشاط لـ "سبق": إضافات نوعية لتقديم خدمات للمعتمرين بما يتناسب مع طبيعة رمضان

وزير الحج يقف ميدانيًا على مراكز استقبالهم لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم

وقف وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعيد اليوم ميدانيًا على مراكز استقبال المعتمرين يرافقه نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط وقيادات أمن المسجد الحرام لمتابعة آليات الأعمال وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج لـ "سبق" أن الوزير قام بجولة كاملة على جميع المواقع الميدانية الخاصة باستقبال المعتمرين، وتفقد التجهيزات والاستعدادات لاستقبال موسم العمرة في رمضان، والذي سيكون التركيز على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والتنظيمية التي تحافظ على صحة الإنسان.

وأضاف مشاط أن الوزير حث الجميع على بذل الجهود في سبيل توفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

كما أن الوزارة ستقوم بعمل إضافات نوعية لتقديم خدمات المعتمرين بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم وكذلك يتناسب مع رغبة المزيد من القدوم لأداء العمرة، وبالتالي سيتم التجهيز لتقنيات جديدة سيتم استخدامها لأول مرة بمراكز الاستقبال وهي عبارة عن أجهزة قراءة ذاتية.

كما سيتم مضاعفة أعداد الموظفين والمشرفين على المراكز، الأمر الذي سيساعد على سلاسة مرور المعتمرين والمصلين من نقاط الفرز، علمًا بأن الوزارة ستسعى للتعاون مع الجهات المختلفة لتكون منظومة عمل متكاملة تبذل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يليق مع مجانية المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

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مشاط لـ "سبق": إضافات نوعية لتقديم خدمات للمعتمرين بما يتناسب مع طبيعة رمضان
سبق

وقف وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعيد اليوم ميدانيًا على مراكز استقبال المعتمرين يرافقه نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط وقيادات أمن المسجد الحرام لمتابعة آليات الأعمال وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج لـ "سبق" أن الوزير قام بجولة كاملة على جميع المواقع الميدانية الخاصة باستقبال المعتمرين، وتفقد التجهيزات والاستعدادات لاستقبال موسم العمرة في رمضان، والذي سيكون التركيز على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والتنظيمية التي تحافظ على صحة الإنسان.

وأضاف مشاط أن الوزير حث الجميع على بذل الجهود في سبيل توفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

كما أن الوزارة ستقوم بعمل إضافات نوعية لتقديم خدمات المعتمرين بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم وكذلك يتناسب مع رغبة المزيد من القدوم لأداء العمرة، وبالتالي سيتم التجهيز لتقنيات جديدة سيتم استخدامها لأول مرة بمراكز الاستقبال وهي عبارة عن أجهزة قراءة ذاتية.

كما سيتم مضاعفة أعداد الموظفين والمشرفين على المراكز، الأمر الذي سيساعد على سلاسة مرور المعتمرين والمصلين من نقاط الفرز، علمًا بأن الوزارة ستسعى للتعاون مع الجهات المختلفة لتكون منظومة عمل متكاملة تبذل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يليق مع مجانية المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
10:33 PM

مشاط لـ "سبق": إضافات نوعية لتقديم خدمات للمعتمرين بما يتناسب مع طبيعة رمضان

وزير الحج يقف ميدانيًا على مراكز استقبالهم لضمان تقديم أفضل الخدمات لهم

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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وقف وزير الحج والعمرة الدكتور عصام بن سعيد اليوم ميدانيًا على مراكز استقبال المعتمرين يرافقه نائب الوزير الدكتور عبدالفتاح مشاط وقيادات أمن المسجد الحرام لمتابعة آليات الأعمال وضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن.

وأوضح نائب وزير الحج لـ "سبق" أن الوزير قام بجولة كاملة على جميع المواقع الميدانية الخاصة باستقبال المعتمرين، وتفقد التجهيزات والاستعدادات لاستقبال موسم العمرة في رمضان، والذي سيكون التركيز على تطبيق الاحترازات والاشتراطات الصحية والتنظيمية التي تحافظ على صحة الإنسان.

وأضاف مشاط أن الوزير حث الجميع على بذل الجهود في سبيل توفير الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن.

كما أن الوزارة ستقوم بعمل إضافات نوعية لتقديم خدمات المعتمرين بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم وكذلك يتناسب مع رغبة المزيد من القدوم لأداء العمرة، وبالتالي سيتم التجهيز لتقنيات جديدة سيتم استخدامها لأول مرة بمراكز الاستقبال وهي عبارة عن أجهزة قراءة ذاتية.

كما سيتم مضاعفة أعداد الموظفين والمشرفين على المراكز، الأمر الذي سيساعد على سلاسة مرور المعتمرين والمصلين من نقاط الفرز، علمًا بأن الوزارة ستسعى للتعاون مع الجهات المختلفة لتكون منظومة عمل متكاملة تبذل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يليق مع مجانية المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.

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