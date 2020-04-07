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تونس تسجل 27 حالة إصابة جديدة ووفاة وحيدة بفيروس كورونا

"الصحة": إجمالي الإصابات بلغ 623 حالة من بينها 144 بالعاصمة

سجلت تونس 27 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 623 من بينها 144 بتونس العاصمة.

وتفصيلاً، أوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنه اكتشفت حالات الإصابة الجديدة بعد إجراء 549 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد الوفيات سجل ارتفاعًا بحالة واحدة ليصل المجموع إلى 23 شخصًا.

وأفادت بأن هذا التطور في الوضع الوبائي في تونس ينبئ بانتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، مادامت الإجراءات الموصى بها لم يتم احترامها.

تونس فيروس كورونا الجديد

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تونس تسجل 27 حالة إصابة جديدة ووفاة وحيدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت تونس 27 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 623 من بينها 144 بتونس العاصمة.

وتفصيلاً، أوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنه اكتشفت حالات الإصابة الجديدة بعد إجراء 549 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد الوفيات سجل ارتفاعًا بحالة واحدة ليصل المجموع إلى 23 شخصًا.

وأفادت بأن هذا التطور في الوضع الوبائي في تونس ينبئ بانتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، مادامت الإجراءات الموصى بها لم يتم احترامها.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
11:55 PM
اخر تعديل
08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
03:26 AM

تونس تسجل 27 حالة إصابة جديدة ووفاة وحيدة بفيروس كورونا

"الصحة": إجمالي الإصابات بلغ 623 حالة من بينها 144 بالعاصمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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سجلت تونس 27 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 623 من بينها 144 بتونس العاصمة.

وتفصيلاً، أوضح بيان لوزارة الصحة التونسية اليوم، أنه اكتشفت حالات الإصابة الجديدة بعد إجراء 549 تحليلاً مخبريًا، مضيفًا أن عدد الوفيات سجل ارتفاعًا بحالة واحدة ليصل المجموع إلى 23 شخصًا.

وأفادت بأن هذا التطور في الوضع الوبائي في تونس ينبئ بانتشار المرض خلال الأسابيع القادمة، مادامت الإجراءات الموصى بها لم يتم احترامها.

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