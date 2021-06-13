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البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعافي 288 شخصًا يرفع الحصيلة إلى 12191

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 6713 في يوم 12 يونيو 2020، كشفت تسجيل 444 حالة قائمة جديدة؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتسع حالات قادمة من الخارج.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن" البحرينية: تعافت 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12191.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة؛ منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.

فيروس كورونا الجديد

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البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 6713 في يوم 12 يونيو 2020، كشفت تسجيل 444 حالة قائمة جديدة؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتسع حالات قادمة من الخارج.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن" البحرينية: تعافت 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12191.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة؛ منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:14 PM

البحرين: تسجيل 444 إصابة جديدة بـ"كورونا"

تعافي 288 شخصًا يرفع الحصيلة إلى 12191

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البحرينية أن الفحوصات التي بلغ عددها 6713 في يوم 12 يونيو 2020، كشفت تسجيل 444 حالة قائمة جديدة؛ منها 291 حالة لعمالة وافدة، و144 حالة لمخالطين لحالات قائمة، وتسع حالات قادمة من الخارج.

وقالت الوزارة وفق صحيفة "الوطن" البحرينية: تعافت 288 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 12191.

وأضافت: عدد الحالات القائمة التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج بلغ 121 حالة؛ منها 12 حالة تحت العناية، في حين أن 5474 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 5486 حالة قائمة.

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