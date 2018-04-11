"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"
ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة
سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.
وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.
فيروس كورونا الجديد
"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-04-11
سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.
وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.
11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:24 PM
"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"
ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة
سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.
وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.