النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة

سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"
سبق

سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.

11 إبريل 2020 - 18 شعبان 1441
01:24 PM

"الصحة" الفلسطينية: إصابة جديدة بـ "كورونا"

ارتفاع عدد الحالات المسجلة إلى 268 إصابة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
244

سجّلت "الصحة" الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قرية الجديرة- شمال غربي القدس المحتلة.

وأفاد مدير عام الصحة الفلسطينية الأولية كمال الشخرة؛ في إيجاز صحفي اليوم، بأن الحصيلة الإجمالية لمصابي فيروس كورونا في فلسطين ارتفعت إلى 268 حالة إصابة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,082
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,262
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,877
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,137

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة