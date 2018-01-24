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"حماس" ترفض المنحة القطرية

عزت عدم قبولها إلى اشتراطات إسرائيلية

رفضت حركة حماس الفلسطينية، اليوم (الخميس)، قبول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية؛ بسبب ما وصفته بـ"الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة"، وفق ما أفادت قناة "العربية".

وقال نائب رئيس "حماس" في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع مع السفير القطري محمد العمادي: "أكدنا للسفير العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية، وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل".

وأشار "الحية" إلى "استمرار مسيرات العودة؛ حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"حماس" ترفض المنحة القطرية
سبق

رفضت حركة حماس الفلسطينية، اليوم (الخميس)، قبول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية؛ بسبب ما وصفته بـ"الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة"، وفق ما أفادت قناة "العربية".

وقال نائب رئيس "حماس" في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع مع السفير القطري محمد العمادي: "أكدنا للسفير العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية، وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل".

وأشار "الحية" إلى "استمرار مسيرات العودة؛ حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
06:49 PM

"حماس" ترفض المنحة القطرية

عزت عدم قبولها إلى اشتراطات إسرائيلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفضت حركة حماس الفلسطينية، اليوم (الخميس)، قبول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية؛ بسبب ما وصفته بـ"الاشتراطات الإسرائيلية الجديدة"، وفق ما أفادت قناة "العربية".

وقال نائب رئيس "حماس" في غزة خليل الحية، خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع مع السفير القطري محمد العمادي: "أكدنا للسفير العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية، وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل".

وأشار "الحية" إلى "استمرار مسيرات العودة؛ حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".

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