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خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل إلى جدة

بعد أن قضى العشرَ الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، مكة المكرمة، بعد أن قضى -حفظه الله- العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه -رعاه الله- بقصر الصفا: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

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خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل إلى جدة
سبق

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، مكة المكرمة، بعد أن قضى -حفظه الله- العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه -رعاه الله- بقصر الصفا: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

04 يونيو 2019 - 1 شوّال 1440
09:26 AM

خادم الحرمين الشريفين يغادر مكة المكرمة ويصل إلى جدة

بعد أن قضى العشرَ الأواخر من رمضان بجوار بيت الله الحرام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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7,806

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صباح اليوم، مكة المكرمة، بعد أن قضى -حفظه الله- العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بجوار بيت الله الحرام.

وكان في وداعه -رعاه الله- بقصر الصفا: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من المسؤولين.

وقد وصل -بحفظ الله ورعايته- خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى محافظة جدة في وقت لاحق اليوم.

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