أسفرت قرعة #دورة_الألعاب_الآسيوية2018 عن وقوع الأخضر في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار. وكان مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي قد وصل إلى إندونيسيا، أمس، لحضور قرعة لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي جرت اليوم الخميس.

قرعة الألعاب الآسيوية.. "الأخضر" في مواجهة إيران صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-07-05 أسفرت قرعة #دورة_الألعاب_الآسيوية2018 عن وقوع الأخضر في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار.

وكان مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي قد وصل إلى إندونيسيا، أمس، لحضور قرعة لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي جرت اليوم الخميس.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439 11:19 AM

قرعة الألعاب الآسيوية.. "الأخضر" في مواجهة إيران في المجموعة F إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار





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أسفرت قرعة #دورة_الألعاب_الآسيوية2018 عن وقوع الأخضر في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار.

وكان مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي قد وصل إلى إندونيسيا، أمس، لحضور قرعة لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي جرت اليوم الخميس.