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قرعة الألعاب الآسيوية.. "الأخضر" في مواجهة إيران

في المجموعة F إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار

أسفرت قرعة #دورة_الألعاب_الآسيوية2018 عن وقوع الأخضر في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
وكان مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي قد وصل إلى إندونيسيا، أمس، لحضور قرعة لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي جرت اليوم الخميس.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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قرعة الألعاب الآسيوية.. "الأخضر" في مواجهة إيران
سبق

أسفرت قرعة #دورة_الألعاب_الآسيوية2018 عن وقوع الأخضر في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
وكان مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي قد وصل إلى إندونيسيا، أمس، لحضور قرعة لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي جرت اليوم الخميس.

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
11:19 AM

قرعة الألعاب الآسيوية.. "الأخضر" في مواجهة إيران

في المجموعة F إلى جانب كوريا الشمالية وميانمار

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,891

أسفرت قرعة #دورة_الألعاب_الآسيوية2018 عن وقوع الأخضر في المجموعة (F) إلى جانب منتخبات كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
وكان مدير المنتخب الوطني الأولمبي نايف القاضي قد وصل إلى إندونيسيا، أمس، لحضور قرعة لعبة كرة القدم ضمن دورة الألعاب الآسيوية 2018، التي جرت اليوم الخميس.

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