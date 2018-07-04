مدير تعليم الأفلاج يتابع سير الدراسة الصيفية بثانوية الملك عبدالله

شدد على ضرورة الاستفادة من فرصة الفصل الصيفي

تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح أمس سير الدراسة الصيفية بثانوية الملك عبدالله.



ووقف آل مغيرة خلال جولته التي رافقه خلالها المساعد لشؤون تعليم البنين محمد البشر على الفصول الصيفية والمختبرات، واطمأن على سير العمل بها، واطلع على أعمال إدارة المدرسة، والتقى المعلمين والطلاب، وشدد أثناء زيارته للمدرسة أمس الثلاثاء على ضرورة الاستفادة من فرصة الفصل الصيفي ومضاعفة الجهد وضرورة التقيد بالوقت.