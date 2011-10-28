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‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة

يتضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ويتضمن التقرير أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019/ 2020م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس فهد بن دخيل الله المطيري.

ونوه أمير تبوك، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عن شكره وتقديره على ما يوليه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة
سبق

اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ويتضمن التقرير أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019/ 2020م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس فهد بن دخيل الله المطيري.

ونوه أمير تبوك، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عن شكره وتقديره على ما يوليه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
07:05 PM

‎أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب بالمنطقة

يتضمن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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اطلع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

ويتضمن التقرير أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام التدريبي 2019/ 2020م.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة، اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، المهندس فهد بن دخيل الله المطيري.

ونوه أمير تبوك، بما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله.

من جهته، أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة، عن شكره وتقديره على ما يوليه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

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