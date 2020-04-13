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عواصف وأعاصير قوية تجتاح جنوب الولايات المتحدة.. مصرع 6 أشخاص

تدمير مباني ومطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، أمس، بعد اجتياح عواصف قوية ولايتَي مسيسبي ولويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية متسبّبة في أكثر من 12 إعصاراً ومخلفة دماراً، حسبما قالت السلطات بالولايتين.

ووقعت العاصفة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي، مثل معظم الأمريكيين في البيوت، بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسُجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي، حسبما ذكرت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية، على موقع "تويتر".

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صوراً لمبانٍ مدمّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بأن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.

الولايات المتحدة الأمريكية

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عواصف وأعاصير قوية تجتاح جنوب الولايات المتحدة.. مصرع 6 أشخاص
سبق

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، أمس، بعد اجتياح عواصف قوية ولايتَي مسيسبي ولويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية متسبّبة في أكثر من 12 إعصاراً ومخلفة دماراً، حسبما قالت السلطات بالولايتين.

ووقعت العاصفة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي، مثل معظم الأمريكيين في البيوت، بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسُجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي، حسبما ذكرت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية، على موقع "تويتر".

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صوراً لمبانٍ مدمّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بأن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
08:50 AM

عواصف وأعاصير قوية تجتاح جنوب الولايات المتحدة.. مصرع 6 أشخاص

تدمير مباني ومطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم، أمس، بعد اجتياح عواصف قوية ولايتَي مسيسبي ولويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية متسبّبة في أكثر من 12 إعصاراً ومخلفة دماراً، حسبما قالت السلطات بالولايتين.

ووقعت العاصفة في الوقت الذي يقبع فيه السكان عبر الجنوب الأمريكي، مثل معظم الأمريكيين في البيوت، بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسُجلت كل حالات الوفاة الست في مسيسبي، حسبما ذكرت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية، على موقع "تويتر".

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صوراً لمبانٍ مدمّرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأفادت بأن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج والأحوال الجوية.

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