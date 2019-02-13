"المدفوعات السعودية" تعزز من مكانة المملكة ضمن G2 في الدفع الإلكتروني

منحت مزيداً من المرونة لتجربة الأفراد عبر مختلف العمليات.. مستويات قياسية

نجحت شركة المدفوعات السعودية، المملوكة بالكامل لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، في تطبيق استراتيجية أداء نوعية خلال العام 2019 رفعت خلالها من كفاءة العمليات المالية لكل قطاعات الأعمال، ومنحت مزيداً من المرونة لتجربة الأفراد عبر مختلف عمليات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى مواصلة تحفيز عمليات الدفع الإلكتروني وتسجيل مستويات قياسية في مجمل مؤشرات أداء منصة مدى، إحدى منتجات المدفوعات السعودية، بإلإضافة إلى منتجات سداد وإيصال ونقدي وسريع، حيث سجلت مدى، مع نهاية العام 2019؛ ارتفاعا في عدد أجهزة نقاط البيع لأكثر من 439 ألف جهاز بنسبة زيادة بلغت حوالي 21% مقارنة بالعدد المحقق في نهاية العام 2018 والبالغ 350 ألف جهاز.

وأظهرت نتائج أداء المدفوعات السعودية في العام 2019، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشغيل وتطوير نظم المدفوعات الوطنية الرئيسة كافة في المملكة، نمواً في عدد عمليات منصة مدى بنسبة 57% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى أكثر من 1.6 مليار عملية دفع إلكتروني، فيما وصل إجمالي قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع عبر نظام مدى إلى مستوى قياسي غير مسبوق متجاوزةً 287 مليار ريال، بنسبة نمو 24% مقارنةً بالفترة عينها للعام 2018.

وتنتهج شركة المدفوعات السعودية استراتيجية تعتمد على استخدام أفضل الممارسات العالمية، لربط مزودي خدمات الدفع المحليين والدوليين من البنوك، والشركات المرخصة بشبكات ونظم المدفوعات؛ بهدف التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وزيادة الشمول المالي من خلال تقديم خدمات أساسية آمنة وموثوقة، بما ينسجم مع مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030".

وتجسيداً لذلك؛ شهدت عمليات خدمة الدفع عبر شركة الإنترنت التي تم إطلاقها في شهر أبريل من العام 2019، والعمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) تطوراً هائلاً، لا سيما بعد التصريح التقني لكل البنوك السعودية لتقديم خدمة Mada Pay للدفع عن طريق الأجهزة الذكية، وخدمة الدفع عبر الإنترنت من خلال بطاقات مدى البنكية، وتصريح ثلاث بوابات الكترونية (Payment Gateways) التي تعتبر حلقة وصل ما بين الموقع الإلكتروني للتاجر أو تطبيقاته، وكذلك ما بين جهة معالجة الدفع (مثل البنك)، بالإضافة إلى إطلاق خدمة الدفع عبر الأجهزة الذكية من خلال خدمة (Apple Pay) التي تقوم بجمع تفاصيل بطاقات الدفع الخاصة بالفرد باختلاف طبيعتها، لجعله قادر على استخدام الهاتف كأداة مباشرة للدفع.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال زياد اليوسف المدير التنفيذي لشركة "المدفوعات السعودية": "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي تحقق بالتعاون مع شركائنا في تعزيز البنية التحتية لقطاع المدفوعات، عبر رفع مستوى التفاعل مع الشركاء لربط مزودي الخدمات والبنوك وفق أفضل الممارسات".

وأضاف "اليوسف": "نحن ملتزمون برفع مستوى التنوع في نوعية الخدمات والحلول لجميع مزودي الخدمة والمستفيدين، بما يحقق الاستفادة القصوى من خدمات البنية التحتية الموحدة، وذلك تماشياً مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030". ولفت أيضاً إلى أن عدد عمليات الشراء عبر شبكة الإنترنت في نهاية الربع الثالث من عام 2019 وصل لأكثر من 38 مليون عملية بقيمة شرائية إجمالية تخطت 10 مليار ريال، تم تنفيذها عبر حوالي 1344 متجر تمثل مختلف قطاعات التجارة الإلكترونية في المملكة.

وفيما تعمل المدفوعات السعودية على تهيئة البنية التحتية التشغيلية لنظم المدفوعات الوطنية كافة؛ بهدف تمكين القطاعين العام والخاص عبر ربط خدمات الدفع المحلية والدولية، تواصل في الوقت نفسه العمل على تمكين رواد الأعمال وشركات التقنية المالية من ممارسة نشاطاتهم في هذا المجال بالتوافق مع بيئات الدفع المفتوحة، وكذلك اطلاق مبادرات بدأت بتطوير بيئة المدفوعات التوافقية من خلال رمز الاستجابة السريع (QR)؛ بهدف ضمان تجانس الأنظمة التابعة للجهات المقدمة للخدمة.

كما أطلقت الإطار العام الموحد ووثيقة المواصفات الفنية للدفع الالكتروني في كافة مشاريع النقل العام في المملكة العربية السعودية من خلال تقنية الاتصال قريب المدى. كذلك، دشنت المدفوعات مشروع التشغيل الموازي لنظام مدى ورفع كفاءة التشغيل للنظام، من موقعين مختلفين.

والجدير بالذكر أن عدد العمليات المنفذة عبر تقنية الاتصال قريب المدى (NFC) التي تمكن من إجراء العمليات الشرائية التي لا تتجاوز قيمتها 100 ريال، قد وصل إلى أكثر من 900 مليون عملية خلال عام 2019، أي شكلت ما نسبته 56% من مجمل العمليات التي تم تنفيذها خلال السنة. وبالمقارنة مع عام 2018 فإن عدد العمليات لم يتجاوز 170 مليون عملية، وهو ما يجعل النمو الذي شهدته الخدمة خلال 2019 يتجاوز مستويات 430%.