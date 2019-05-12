النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

وزارة الداخلية : تمديد فترة السماح في التجول والنشاطات التجارية إلى نهاية يوم 29 رمضان .. ومنع كامل للتجول أيام العيد في عموم المملكة

"تعليم المهد" يناقش خطط العمل التطوعي للوقاية من جائحة كورونا

"الوسمي" أكد أهميته لتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية

عقد مساعد مدير إدارة تعليم المهد ورئيس لجنة العمل التطوعي في القطاع الصحي راشد بن حضيض الوسمي، اجتماعاً عن بُعد بكافة أعضاء اللجنة صباح أمس، وذلك لمناقشة خطط الإدارات والأقسام المعنية، للوقاية من جائحة كورونا، وآلية العمل التطوعي في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى التهيئة والتدريب في مجالات التطوع الصحي والتي تتضمن التوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات الإنسانية، إضافة إلى إدارة فرق العمل والإمداد والتمويل والحراسات الأمنية.

وأكد "الوسمي" أن العمل التطوعي في القطاع الصحي، يهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا، وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يهدف أيضاً إلى توظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

إدارة تعليم المهد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم المهد" يناقش خطط العمل التطوعي للوقاية من جائحة كورونا
سبق

عقد مساعد مدير إدارة تعليم المهد ورئيس لجنة العمل التطوعي في القطاع الصحي راشد بن حضيض الوسمي، اجتماعاً عن بُعد بكافة أعضاء اللجنة صباح أمس، وذلك لمناقشة خطط الإدارات والأقسام المعنية، للوقاية من جائحة كورونا، وآلية العمل التطوعي في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى التهيئة والتدريب في مجالات التطوع الصحي والتي تتضمن التوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات الإنسانية، إضافة إلى إدارة فرق العمل والإمداد والتمويل والحراسات الأمنية.

وأكد "الوسمي" أن العمل التطوعي في القطاع الصحي، يهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا، وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يهدف أيضاً إلى توظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
08:04 PM

"تعليم المهد" يناقش خطط العمل التطوعي للوقاية من جائحة كورونا

"الوسمي" أكد أهميته لتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المهد
0
222

عقد مساعد مدير إدارة تعليم المهد ورئيس لجنة العمل التطوعي في القطاع الصحي راشد بن حضيض الوسمي، اجتماعاً عن بُعد بكافة أعضاء اللجنة صباح أمس، وذلك لمناقشة خطط الإدارات والأقسام المعنية، للوقاية من جائحة كورونا، وآلية العمل التطوعي في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى التهيئة والتدريب في مجالات التطوع الصحي والتي تتضمن التوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات الإنسانية، إضافة إلى إدارة فرق العمل والإمداد والتمويل والحراسات الأمنية.

وأكد "الوسمي" أن العمل التطوعي في القطاع الصحي، يهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا، وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يهدف أيضاً إلى توظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,170
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,136
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,371
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,263

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

معهد الإدارة العامة ومشكلة التدريب

سعيد آل جندب
حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

حرب ضد كورونا وأخرى ضد الحوثيين

علي آل شرمة
نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة