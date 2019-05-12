"تعليم المهد" يناقش خطط العمل التطوعي للوقاية من جائحة كورونا

"الوسمي" أكد أهميته لتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية

عقد مساعد مدير إدارة تعليم المهد ورئيس لجنة العمل التطوعي في القطاع الصحي راشد بن حضيض الوسمي، اجتماعاً عن بُعد بكافة أعضاء اللجنة صباح أمس، وذلك لمناقشة خطط الإدارات والأقسام المعنية، للوقاية من جائحة كورونا، وآلية العمل التطوعي في الميدان التعليمي، بالإضافة إلى التهيئة والتدريب في مجالات التطوع الصحي والتي تتضمن التوعية والإرشاد النفسي والاجتماعي، وتقديم الدعم اللوجستي والخدمات الإنسانية، إضافة إلى إدارة فرق العمل والإمداد والتمويل والحراسات الأمنية.

وأكد "الوسمي" أن العمل التطوعي في القطاع الصحي، يهدف إلى تعزيز قيم العمل التطوعي لدعم روح المواطنة الفاعلة والمسؤولية المجتمعية، وتوفير كافة الإمكانات المتاحة للمساهمة في التصدي لجائحة كورونا، وتأهيل المتطوعين وتهيئتهم.

وأشار إلى أن العمل التطوعي يهدف أيضاً إلى توظيف الخبرات التطوعية من منسوبي التعليم واستثمار طاقاتهم، ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي.