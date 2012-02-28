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"خالد بن عياف" لـ"سبق": الجنادرية في قلوب ولاة الأمر والشعب السعودي

في نسخة المهرجان الـ 32 وبعد 21 يوماً.. القرية تودع الزوار مساء اليوم

قال الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية في العاصمة السعودية الرياض، إن نجاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة لم يأت من فراغ، بل بدعم واهتمام ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله -.

وأضاف بن عياف في تصريح مقتضب لـ"سبق": لاشك أن مهرجان الجنادرية دائماً في قلوب ولاة الأمر، لذا كان ديدنه النجاح المتواصل، وهذا بفضل من الله، ومن ثم اهتمام ودعم لامحدود من قبل ولاة الأمر، وهذا ما يدفعنا في كل نسخة من المهرجان الوطني لمضاعفة الجهد للحفاظ على نجاح هذا الإرث والموروث الثقافي، الذي يحكي تاريخ آبائنا ومجدنا التليد وحاضرنا ومستقبلنا الواعد ورؤيتنا 2030. والجنادرية ستبقى متجددة دوماً في قلوب الشعب السعودي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجنادرية يسدل ستاره اليوم الأربعاء، وتحديداً عند الساعة 11 مساء، بعد 21 يوماً من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية، استمتع بها زوار الجنادرية.

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"خالد بن عياف" لـ"سبق": الجنادرية في قلوب ولاة الأمر والشعب السعودي
سبق

قال الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية في العاصمة السعودية الرياض، إن نجاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة لم يأت من فراغ، بل بدعم واهتمام ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله -.

وأضاف بن عياف في تصريح مقتضب لـ"سبق": لاشك أن مهرجان الجنادرية دائماً في قلوب ولاة الأمر، لذا كان ديدنه النجاح المتواصل، وهذا بفضل من الله، ومن ثم اهتمام ودعم لامحدود من قبل ولاة الأمر، وهذا ما يدفعنا في كل نسخة من المهرجان الوطني لمضاعفة الجهد للحفاظ على نجاح هذا الإرث والموروث الثقافي، الذي يحكي تاريخ آبائنا ومجدنا التليد وحاضرنا ومستقبلنا الواعد ورؤيتنا 2030. والجنادرية ستبقى متجددة دوماً في قلوب الشعب السعودي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجنادرية يسدل ستاره اليوم الأربعاء، وتحديداً عند الساعة 11 مساء، بعد 21 يوماً من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية، استمتع بها زوار الجنادرية.

28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
12:50 AM

"خالد بن عياف" لـ"سبق": الجنادرية في قلوب ولاة الأمر والشعب السعودي

في نسخة المهرجان الـ 32 وبعد 21 يوماً.. القرية تودع الزوار مساء اليوم

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أحمد سرور - الرياض
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قال الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ32 الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني سنوياً في الجنادرية في العاصمة السعودية الرياض، إن نجاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة لم يأت من فراغ، بل بدعم واهتمام ولاة الأمر، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان- حفظهما الله -.

وأضاف بن عياف في تصريح مقتضب لـ"سبق": لاشك أن مهرجان الجنادرية دائماً في قلوب ولاة الأمر، لذا كان ديدنه النجاح المتواصل، وهذا بفضل من الله، ومن ثم اهتمام ودعم لامحدود من قبل ولاة الأمر، وهذا ما يدفعنا في كل نسخة من المهرجان الوطني لمضاعفة الجهد للحفاظ على نجاح هذا الإرث والموروث الثقافي، الذي يحكي تاريخ آبائنا ومجدنا التليد وحاضرنا ومستقبلنا الواعد ورؤيتنا 2030. والجنادرية ستبقى متجددة دوماً في قلوب الشعب السعودي.

الجدير بالذكر أن مهرجان الجنادرية يسدل ستاره اليوم الأربعاء، وتحديداً عند الساعة 11 مساء، بعد 21 يوماً من الفعاليات والأنشطة والعروض الفنية والثقافية، استمتع بها زوار الجنادرية.

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