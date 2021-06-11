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شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

بعد شكوى مواطن عن حدوث أزمة مياه شمال جدة

نفت شركة المياه الوطنية حدوث أزمة مياه في شمال جدة، وأكدت أن طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية من خلال الفرع الإلكتروني أو التطبيق أو عبر مركز الاتصال الموحد، وليس من خلال الذهاب إلى محطات التعبئة.

وأشارت إلى أن خدمة العملاء وتلبية طلباتهم تتم بشكل طبيعي وفي أسرع وقت وبالقيمة المعتمدة المعتادة.

جاء ذلك في رد على شكوى تلقتها "سبق" من مواطن، أشار فيها إلى حدوث أزمة مياه في شمال جدة، وأن المحطة لا يوجد بها إلا رجل أمن فقط.

وأضاف: "منذُ يومين أبحث عن صهريج ولم أجد؛ حيث وصل سعره في السوق السوداء إلى 300 ريال لسعة 19 طنًّا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة
سبق

نفت شركة المياه الوطنية حدوث أزمة مياه في شمال جدة، وأكدت أن طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية من خلال الفرع الإلكتروني أو التطبيق أو عبر مركز الاتصال الموحد، وليس من خلال الذهاب إلى محطات التعبئة.

وأشارت إلى أن خدمة العملاء وتلبية طلباتهم تتم بشكل طبيعي وفي أسرع وقت وبالقيمة المعتمدة المعتادة.

جاء ذلك في رد على شكوى تلقتها "سبق" من مواطن، أشار فيها إلى حدوث أزمة مياه في شمال جدة، وأن المحطة لا يوجد بها إلا رجل أمن فقط.

وأضاف: "منذُ يومين أبحث عن صهريج ولم أجد؛ حيث وصل سعره في السوق السوداء إلى 300 ريال لسعة 19 طنًّا".

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
07:17 PM

شركة المياه لـ"سبق": طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية وبالقيمة المعتادة

بعد شكوى مواطن عن حدوث أزمة مياه شمال جدة

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عبدالله الراجحي - جدة
8
3,005

نفت شركة المياه الوطنية حدوث أزمة مياه في شمال جدة، وأكدت أن طلب الصهاريج يتم عبر القنوات الإلكترونية من خلال الفرع الإلكتروني أو التطبيق أو عبر مركز الاتصال الموحد، وليس من خلال الذهاب إلى محطات التعبئة.

وأشارت إلى أن خدمة العملاء وتلبية طلباتهم تتم بشكل طبيعي وفي أسرع وقت وبالقيمة المعتمدة المعتادة.

جاء ذلك في رد على شكوى تلقتها "سبق" من مواطن، أشار فيها إلى حدوث أزمة مياه في شمال جدة، وأن المحطة لا يوجد بها إلا رجل أمن فقط.

وأضاف: "منذُ يومين أبحث عن صهريج ولم أجد؛ حيث وصل سعره في السوق السوداء إلى 300 ريال لسعة 19 طنًّا".

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