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السومة والبركة يجريان جراحة أسفل البطن في ميونخ الألمانية

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الكابتن عمر السومة تعرُّضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وكان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية أمس الأول الأربعاء.

فيما تقرر أن يغادر اللاعب لمدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة يوم الخميس المقبل على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.

فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي، يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

كما تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الكابتن خالد البركة إلى إصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن؛ وسيُجرى عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ الألمانية الأسبوع المقبل.


فيما تقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء الجراحة، يستمر من 4 إلى 6 أسابيع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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السومة والبركة يجريان جراحة أسفل البطن في ميونخ الألمانية
سبق

أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الكابتن عمر السومة تعرُّضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وكان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية أمس الأول الأربعاء.

فيما تقرر أن يغادر اللاعب لمدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة يوم الخميس المقبل على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.

فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي، يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

كما تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الكابتن خالد البركة إلى إصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن؛ وسيُجرى عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ الألمانية الأسبوع المقبل.


فيما تقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء الجراحة، يستمر من 4 إلى 6 أسابيع.

29 نوفمبر 2019 - 2 ربيع الآخر 1441
08:25 PM

السومة والبركة يجريان جراحة أسفل البطن في ميونخ الألمانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها محترف الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الكابتن عمر السومة تعرُّضه للفتاق الرياضي الذي يستوجب التدخل الجراحي.

وكان اللاعب قد شعر بآلام أسفل البطن خلال الحصة التدريبية أمس الأول الأربعاء.

فيما تقرر أن يغادر اللاعب لمدينة ميونخ الألمانية لإجراء الجراحة العاجلة يوم الخميس المقبل على يد الجراحة العالمية الدكتورة أوليريك مشوق.

فيما تقرر أن يدخل اللاعب بعد إجراء الجراحة في برنامج علاجي وتأهيلي، يستمر لمدة من 3 إلى 4 أسابيع.

كما تعرض لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الأهلي الكابتن خالد البركة إلى إصابة في العضلة الضامة وأسفل البطن؛ وسيُجرى عملية جراحية أسفل البطن لتثبيت التمزق في مدينة ميونخ الألمانية الأسبوع المقبل.


فيما تقرر أن يدخل اللاعب في برنامج علاجي وتأهيلي بعد إجراء الجراحة، يستمر من 4 إلى 6 أسابيع.

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