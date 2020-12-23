مدير "التدريب المهني" بالجوف يزور الكلية التقنية والمعهد الصناعي بطبرجل

ناقش الشراكات الاستراتيجية وريادة الأعمال لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة

قام المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، الدكتور سعد بن عبدالعزيز السعيدان، بزيارة الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل، وكان برفقته مدير إدارة السلامة والصحة المهنية عطية بن مناحي الرويلي، ومدير مكتب المدير العام خلف بن قاسم الشمردل.

وتفصيلاً، كان في استقبال "السعيدان" ومرافقيه عميد الكلية التقنية والمشرف على المعهد الصناعي الثانوي بطبرجل، المهندس يوسف بن مسلم السيف. وقد قاموا بجولة على الأقسام والورش في الكلية والمعهد.

واطلع "السعيدان" على إمكانيات الوحدة التدريبية، وما يمكن العمل على تطويره من حيث التخصصات والمباني وقاعات التدريب والورش.. وناقش الشراكات الاستراتيجية وريادة الأعمال لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة بشكل عام، ولخريجي الكلية التقنية والمعهد الصناعي الثانوي بطبرجل على وجه الخصوص.

وقدم المهندس "السيف" شكره وتقديره لـ"السعيدان" على هذه الزيارة المهمة التي ستكون -بإذن الله- في سبيل تطوير وتعزيز التدريب بالمحافظة.