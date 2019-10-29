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"الحريري" يعلن تقديم استقالته للرئيس اللبناني

قال: إنه أراد إحداث "صدمة إيجابية"

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد تصاعد الاحتجاجات في لبنان، وتواصل المظاهرات لليوم الثاني عشر على التوالي في عدد من المدن اللبنانية.

وقال "الحريري": "أنا ذاهب إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما وصلت إلى طريق مسدود، وصار لزاماً علينا إحداث صدمة إيجابية"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وجاء قرار "الحريري" بعد اتصالات أجراها مع بعض ممثلي الأحزاب اللبنانية الذين حاولوا ثنيه عن قراره، بحسب ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء.

وسبق أن أعلنت الحكومة اللبنانية حزمةً من الإصلاحات الاقتصادية؛ لمواجهة غضب الشارع اللبناني، إلا أن هذه الإصلاحات لم تهدأ من المسيرات والاعتصامات في عدد من المدن اللبنانية.

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الاحتجاجات في لبنان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الحريري" يعلن تقديم استقالته للرئيس اللبناني
سبق

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد تصاعد الاحتجاجات في لبنان، وتواصل المظاهرات لليوم الثاني عشر على التوالي في عدد من المدن اللبنانية.

وقال "الحريري": "أنا ذاهب إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما وصلت إلى طريق مسدود، وصار لزاماً علينا إحداث صدمة إيجابية"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وجاء قرار "الحريري" بعد اتصالات أجراها مع بعض ممثلي الأحزاب اللبنانية الذين حاولوا ثنيه عن قراره، بحسب ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء.

وسبق أن أعلنت الحكومة اللبنانية حزمةً من الإصلاحات الاقتصادية؛ لمواجهة غضب الشارع اللبناني، إلا أن هذه الإصلاحات لم تهدأ من المسيرات والاعتصامات في عدد من المدن اللبنانية.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:25 PM
اخر تعديل
29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
06:52 PM

"الحريري" يعلن تقديم استقالته للرئيس اللبناني

قال: إنه أراد إحداث "صدمة إيجابية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,973

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء الثلاثاء، استقالته من منصبه بعد تصاعد الاحتجاجات في لبنان، وتواصل المظاهرات لليوم الثاني عشر على التوالي في عدد من المدن اللبنانية.

وقال "الحريري": "أنا ذاهب إلى قصر بعبدا؛ لتقديم استقالتي لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعدما وصلت إلى طريق مسدود، وصار لزاماً علينا إحداث صدمة إيجابية"، بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.

وجاء قرار "الحريري" بعد اتصالات أجراها مع بعض ممثلي الأحزاب اللبنانية الذين حاولوا ثنيه عن قراره، بحسب ما قالت وكالة "رويترز" للأنباء.

وسبق أن أعلنت الحكومة اللبنانية حزمةً من الإصلاحات الاقتصادية؛ لمواجهة غضب الشارع اللبناني، إلا أن هذه الإصلاحات لم تهدأ من المسيرات والاعتصامات في عدد من المدن اللبنانية.

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