في رابع مدينة تتوسّع بها.. فلاورد تُطلق خدماتها في "أم الدنيا"

لتصبح خدماتها متوافرة في 8 دول وعبر 22 مدينة بشكل رسمي

أعلنت شركة فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، إطلاق خدماتها رسمياً في مدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية يوم الأحد الموافق 1 أغسطس؛ لتصبح خدمات فلاورد متوافرة في 8 دول وعبر 22 مدينة.

وتعد هذه رابع مدينة تتوسّع بها فلاورد هذا العام، حيث ستبدأ الشركة عملياتها في القاهرة بشكل مبدئي وتعتزم التوسع تدريجياً إلى مدن ومناطق أخرى في المستقبل.

وقال الرئيس التنفيذي في فلاورد عبدالعزيز اللوغاني: "بعد تعزيز مركزنا ومكانتنا في منطقة الخليج العربي، إننا سعداء للغاية بإطلاق فلاورد في مصر، نحن دائماً نسعى لأن نتوسع إلى أسواق كبيرة ومهمة تتناسب مع الجهود الضخمة التي نبذلها في سبيل تطوير فلاورد، وتثبيت مكانتها كالوجهة الأولى للورود والهدايا في منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة بالاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه أكثر من 350 مليار دولار ويقدّر حجم صناعة الورود فيه بما يقارب 300 مليون دولار، هذا الأمر جعله سوقاً واعداً وجاذباً لإطلاق خدماتنا فيه وتوفير فرص العمل للشباب والكفاءات المصرية ولعب دور في الاقتصاد الرقمي الواعد لمصر".

وتابع: "هناك علاقة وطيدة وتاريخية تربط بين شعوب دول مجلس التعاون الخليجي ومصر ونحن فخورون بأن نكون صلة وصل بينهم وخدمتهم لإيصال مشاعرهم لأقربائهم وأصدقائهم".

يذكر أن فلاورد هو متجر الكتروني أُسس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث نقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملنا في جميع الدول التي نعمل بها ليتم تنسيقها من قِبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في اليوم نفسه عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.