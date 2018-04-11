"جلوي بن عبدالعزيز" يدشن وسم "#نجران_مجتمع_واعي"

لدعم جهود الدولة في الحد من تفشي كورونا

أطلق أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، عبر "تويتر"، وسم "#نجران_مجتمع_واعي"، لدعم جهود الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا.

وغَرد أمير نجران، عبر حساب إمارة نجران: "بسم الله.. وعلى بركة الله، نطلق وسم ⁧‫#نجران_مجتمع_واعي⁩ لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع ⁧‫#فيروس_كورونا⁩ الجديد. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".

ويهدف الوسم إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بجميع شرائحه للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية إخماد أزمة كورونا.