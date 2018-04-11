"جلوي بن عبدالعزيز" يدشن وسم "#نجران_مجتمع_واعي"

أطلق أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، عبر "تويتر"، وسم "#نجران_مجتمع_واعي"، لدعم جهود الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وغَرد أمير نجران، عبر حساب إمارة نجران: "بسم الله.. وعلى بركة الله، نطلق وسم #نجران_مجتمع_واعي لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع #فيروس_كورونا الجديد. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".
ويهدف الوسم إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بجميع شرائحه للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية إخماد أزمة كورونا.
أطلق أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، عبر "تويتر"، وسم "#نجران_مجتمع_واعي"، لدعم جهود الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وغَرد أمير نجران، عبر حساب إمارة نجران: "بسم الله.. وعلى بركة الله، نطلق وسم #نجران_مجتمع_واعي لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع #فيروس_كورونا الجديد. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".
ويهدف الوسم إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بجميع شرائحه للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية إخماد أزمة كورونا.
أطلق أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اليوم، عبر "تويتر"، وسم "#نجران_مجتمع_واعي"، لدعم جهود الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا.
وغَرد أمير نجران، عبر حساب إمارة نجران: "بسم الله.. وعلى بركة الله، نطلق وسم #نجران_مجتمع_واعي لإبداء تفاعلكم وإبراز رقيكم ووعيكم في التعامل مع #فيروس_كورونا الجديد. أخوكم جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد".
ويهدف الوسم إلى تعزيز وتحفيز المجتمع بجميع شرائحه للمساهمة في دعم الجهود الحكومية لتنفيذ استراتيجية إخماد أزمة كورونا.