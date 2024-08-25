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بعد التهديد الإيراني لمنظمة FDD.. واشنطن : نحمّلكم مسؤولية المساس بأيّ أمريكي

"الخارجية": الولايات المتحدة تأخذ تهديدات النظام الخارج عن القانون على محمل الجد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن واشنطن تأخذ التهديدات الإيرانية ضد منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، على محمل الجد؛ محمّلة طهران مسؤولية المساس بأيّ أمريكي.

تفصيلاً، قالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر": أصدر النظام الخارج عن القانون في إيران تهديداً، اليوم، ضد منظمة الدفاع عن الديمقراطيات -وهي مركز أبحاث أمريكي- ورئيسها التنفيذي. تأخذ الولايات المتحدة تهديدات النظام على محمل الجد، فنحن عازمون على تحميل إيران مسؤولية المساس المباشر أو غير المباشر بسلامة أيّ أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، إدراجها مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)" ومقرها الولايات المتحدة ورئيسها مارك دوبويتز؛ على قائمة العقوبات.

واتهمت "الخارجية" الإيرانية، في بيان، السبت، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ورئيسها، بممارسة نشاطات "توظيف اللوبيات (الضغط) والدعاية السلبية" ضدّ إيران.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة ورئيسها عملوا -بشكل فعال- على "الإضرار بالمصالح الحيوية لإيران"؛ ما دفع طهران إلى إدراجهم على قائمة العقوبات.

واتهم البيان الولايات المتحدة بالسعي من أجل "تغيير النظام في إيران والإضرار بأمنها القومي واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها، من خلال فرض عقوبات على طهران".

وأضاف البيان، أن العقوبات الأمريكية "تعرّض سلامة وصحة وحرية المواطنين الإيرانيين للخطر"، وأنها تتسبّب في أضرار جسيمة على التجارة الداخلية والخارجية للبلاد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد التهديد الإيراني لمنظمة FDD.. واشنطن : نحمّلكم مسؤولية المساس بأيّ أمريكي
سبق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن واشنطن تأخذ التهديدات الإيرانية ضد منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، على محمل الجد؛ محمّلة طهران مسؤولية المساس بأيّ أمريكي.

تفصيلاً، قالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر": أصدر النظام الخارج عن القانون في إيران تهديداً، اليوم، ضد منظمة الدفاع عن الديمقراطيات -وهي مركز أبحاث أمريكي- ورئيسها التنفيذي. تأخذ الولايات المتحدة تهديدات النظام على محمل الجد، فنحن عازمون على تحميل إيران مسؤولية المساس المباشر أو غير المباشر بسلامة أيّ أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، إدراجها مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)" ومقرها الولايات المتحدة ورئيسها مارك دوبويتز؛ على قائمة العقوبات.

واتهمت "الخارجية" الإيرانية، في بيان، السبت، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ورئيسها، بممارسة نشاطات "توظيف اللوبيات (الضغط) والدعاية السلبية" ضدّ إيران.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة ورئيسها عملوا -بشكل فعال- على "الإضرار بالمصالح الحيوية لإيران"؛ ما دفع طهران إلى إدراجهم على قائمة العقوبات.

واتهم البيان الولايات المتحدة بالسعي من أجل "تغيير النظام في إيران والإضرار بأمنها القومي واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها، من خلال فرض عقوبات على طهران".

وأضاف البيان، أن العقوبات الأمريكية "تعرّض سلامة وصحة وحرية المواطنين الإيرانيين للخطر"، وأنها تتسبّب في أضرار جسيمة على التجارة الداخلية والخارجية للبلاد.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
01:37 PM
اخر تعديل
25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
02:42 PM

بعد التهديد الإيراني لمنظمة FDD.. واشنطن : نحمّلكم مسؤولية المساس بأيّ أمريكي

"الخارجية": الولايات المتحدة تأخذ تهديدات النظام الخارج عن القانون على محمل الجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن واشنطن تأخذ التهديدات الإيرانية ضد منظمة الدفاع عن الديمقراطيات، على محمل الجد؛ محمّلة طهران مسؤولية المساس بأيّ أمريكي.

تفصيلاً، قالت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر": أصدر النظام الخارج عن القانون في إيران تهديداً، اليوم، ضد منظمة الدفاع عن الديمقراطيات -وهي مركز أبحاث أمريكي- ورئيسها التنفيذي. تأخذ الولايات المتحدة تهديدات النظام على محمل الجد، فنحن عازمون على تحميل إيران مسؤولية المساس المباشر أو غير المباشر بسلامة أيّ أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، أمس السبت، إدراجها مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات (FDD)" ومقرها الولايات المتحدة ورئيسها مارك دوبويتز؛ على قائمة العقوبات.

واتهمت "الخارجية" الإيرانية، في بيان، السبت، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ورئيسها، بممارسة نشاطات "توظيف اللوبيات (الضغط) والدعاية السلبية" ضدّ إيران.

ولفت البيان إلى أن المؤسسة ورئيسها عملوا -بشكل فعال- على "الإضرار بالمصالح الحيوية لإيران"؛ ما دفع طهران إلى إدراجهم على قائمة العقوبات.

واتهم البيان الولايات المتحدة بالسعي من أجل "تغيير النظام في إيران والإضرار بأمنها القومي واستقلالها وسلامة أراضيها وسيادتها، من خلال فرض عقوبات على طهران".

وأضاف البيان، أن العقوبات الأمريكية "تعرّض سلامة وصحة وحرية المواطنين الإيرانيين للخطر"، وأنها تتسبّب في أضرار جسيمة على التجارة الداخلية والخارجية للبلاد.

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