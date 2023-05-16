النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

النرويج: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ارتفع عدد الإصابات إلى 8221

سجلت النرويج، اليوم، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة، مفيداً أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
النرويج: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات
سبق

سجلت النرويج، اليوم، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة، مفيداً أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
03:12 PM

النرويج: تسجيل 24 إصابة جديدة بكورونا.. بلا وفيات

ارتفع عدد الإصابات إلى 8221

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
246

سجلت النرويج، اليوم، 24 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان له أنه بذلك ارتفع عدد الإصابات إلى 8221 إصابة، مفيداً أن السلطات الصحية النرويجية لم تسجّل حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال نفس الفترة؛ ليستقر عدد حالات الوفاة عند 232 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,269
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,330
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,498
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,359

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة