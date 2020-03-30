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التحالف يعلن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية

قال: سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات المليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية؛ لتدمير القوة البالستية التي تهدد حياة المدنيين.

وقال التحالف وفق "الإخبارية": مستمرون باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد انتهاكات المليشيا الحوثية وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات المليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين.

وتابع: اتخذنا الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المليشيا الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التحالف يعلن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية؛ لتدمير القوة البالستية التي تهدد حياة المدنيين.

وقال التحالف وفق "الإخبارية": مستمرون باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد انتهاكات المليشيا الحوثية وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات المليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين.

وتابع: اتخذنا الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:34 PM

التحالف يعلن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية

قال: سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات المليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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21,153

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة للمليشيا الحوثية؛ لتدمير القوة البالستية التي تهدد حياة المدنيين.

وقال التحالف وفق "الإخبارية": مستمرون باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد انتهاكات المليشيا الحوثية وسنتخذ الإجراءات اللازمة ضد انتهاكات المليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين.

وتابع: اتخذنا الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من أي أضرار جانبية.

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