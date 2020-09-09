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"الأخضر" الشاب يعاود تدريباته بعد ودية بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية

استعدادًا لمواجهة إندونيسيا الجمعة

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم الأربعاء، تدريباته عقب المباراة الودية التي جمعته بمنتخب بلغاريا، أمس الثلاثاء، ضمن الدورة الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم، حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مران على التسديد.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهّلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

المنتخب السعودي المباراة الودية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر" الشاب يعاود تدريباته بعد ودية بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية
سبق

عاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم الأربعاء، تدريباته عقب المباراة الودية التي جمعته بمنتخب بلغاريا، أمس الثلاثاء، ضمن الدورة الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم، حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مران على التسديد.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهّلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

09 سبتمبر 2020 - 21 محرّم 1442
05:21 PM

"الأخضر" الشاب يعاود تدريباته بعد ودية بلغاريا في بطولة كرواتيا الدولية

استعدادًا لمواجهة إندونيسيا الجمعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم الأربعاء، تدريباته عقب المباراة الودية التي جمعته بمنتخب بلغاريا، أمس الثلاثاء، ضمن الدورة الودية بكرواتيا، والتي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان.

وأجرى "الأخضر" صباح اليوم، حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج؛ حيث قُسّم اللاعبون خلالها إلى مجموعتين؛ أدت المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًّا، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًّا، أعقبه مران على التسديد.

ويختتم المنتخب الوطني السعودي تحت 19 عامًا مبارياته ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.

يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهّلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.

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