النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا

حذّرتا من "عواقب كارثية" وأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن تتسبُّب وباء فيروس كورونا في إحباط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، يؤدي إلى "عواقب كارثية".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما: إن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن خطط حملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ3.7 ملايين مما كان في عام 2019.

وأعربت المنظمتان -وفق "روسيا اليوم"- عن قلقهما من أن 17 مليونًا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام.

وأشارتا إلى أن التأخر في التلقيح يعرّض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذّرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات الرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن؛ مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا
سبق

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن تتسبُّب وباء فيروس كورونا في إحباط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، يؤدي إلى "عواقب كارثية".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما: إن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن خطط حملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ3.7 ملايين مما كان في عام 2019.

وأعربت المنظمتان -وفق "روسيا اليوم"- عن قلقهما من أن 17 مليونًا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام.

وأشارتا إلى أن التأخر في التلقيح يعرّض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذّرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات الرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن؛ مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
09:35 AM

الصحة العالمية واليونيسف: 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية بسبب كورونا

حذّرتا من "عواقب كارثية" وأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
26
591

حذّرت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من أن تتسبُّب وباء فيروس كورونا في إحباط عمليات التلقيح الدورية للأطفال ضد أمراض خطيرة، يؤدي إلى "عواقب كارثية".

وقالت المنظمتان في بيان مشترك لهما: إن 23 مليون طفل لم يتلقوا اللقاحات الأساسية ضمن خطط حملات التلقيح الدورية في 2020 بسبب وباء فيروس كورونا، وهذا أكثر بـ3.7 ملايين مما كان في عام 2019.

وأعربت المنظمتان -وفق "روسيا اليوم"- عن قلقهما من أن 17 مليونًا من الأطفال لم يتلقوا على الأرجح أي لقاح خلال العام.

وأشارتا إلى أن التأخر في التلقيح يعرّض الأطفال لخطر الإصابة بمختلف الأمراض مثل الحصبة وشلل الأطفال والتهاب السحايا.

وحذّرت المنظمتان من أن موجات من الإصابات بمختلف الأمراض ستكون كارثية بالنسبة للعديد من المجتمعات ومنظمات الرعاية الصحية التي تحارب فيروس كورونا الآن؛ مشددتين على أهمية تفعيل تلقيح الأطفال.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,924
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,056
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,402
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,844

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة