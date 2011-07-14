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"التعليم " تنهي الجدل ..الحد الأعلى والأدنى للرواتب في السلم الجديد صحيحة

"العصيمي" : تخص المعلم الحديث في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير

كشف المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن شريحة سلم رواتب المعلمين التي عرضت في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية والتي بينت الحد الأعلى للراتب صحيحة حيث إنها تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.

وأوضح " العصيمي" أنه لا تتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

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"التعليم " تنهي الجدل ..الحد الأعلى والأدنى للرواتب في السلم الجديد صحيحة
سبق

كشف المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن شريحة سلم رواتب المعلمين التي عرضت في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية والتي بينت الحد الأعلى للراتب صحيحة حيث إنها تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.

وأوضح " العصيمي" أنه لا تتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
09:51 PM

"التعليم " تنهي الجدل ..الحد الأعلى والأدنى للرواتب في السلم الجديد صحيحة

"العصيمي" : تخص المعلم الحديث في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير

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قاسم الخبراني - الرياض
15
25,434

كشف المتحدث الرسمي بوزارة التعليم مبارك العصيمي أن شريحة سلم رواتب المعلمين التي عرضت في العرض المقدم في مؤتمر اللائحة التعليمية والتي بينت الحد الأعلى للراتب صحيحة حيث إنها تخص المعلم الجديد في رتبتي ممارس ومتقدم وخبير.

وأوضح " العصيمي" أنه لا تتعارض مع السلم إذ إن المستويات الرابع والخامس خصصت لغرض تسكين المعلمين من اللائحة الحالية إلى الجديدة.

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