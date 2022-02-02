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"الخريف" يدشِّن منصة "ابتداء" خلال أعمال المؤتمر التقني الدولي Leap بالرياض

توفِّر جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعَيْ الصناعة والتعدين

دشَّن المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، منصة "ابتداء"، وذلك خلال أعمال معرض "السعودية الرقمية" الذي يُقام على هامش المؤتمر التقني الدولي LEAP، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان.

وتهدف منصة "ابتداء" إلى توفير جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعَي الصناعة والتعدين من خلال منصة موحدة، تخدم جميع الشركاء وقطاعات الأعمال؛ لتسهيل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية بشكل ميسَّر وسريع، وتقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال منصة رقمية موحدة، تخدم المستثمرين وقطاع الأعمال.

وتسهم منصة "ابتداء" في الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توجهات السعودية لحوكمة الإجراءات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية، وخطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين؛ لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، ولتحفيز المستثمر في قطاعَي الصناعة والتعدين، واختصار الوقت والجهد، وتحسين رحلة الشريك من خلال إيجاد حلول شاملة للخدمات الرقمية، تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات، وبناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعَي الصناعة والتعدين.

وتأتي منصة "ابتداء" لتحقيق عدد من المكتسبات السريعة، كتكامل وتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية طلب المنتجات من خلال منصة واحدة، تمثل واجهة لخدمات منظومة الصناعة والتعدين، إضافة إلى تقديم المعلومات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع.

وتأتي منصة "ابتداء" لتبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، باستبدال العمليات التقليدية بخدمات رقمية، تضمن استمرارية الأعمال، وسهولة ووضوح رحلة المستثمر، بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعَين الصناعي والتعديني، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى التمكين الرقمي، وإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبما يلبي تطلعات المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني.

الرياض وزارة الصناعة والثروة المعدنية إبراهيم الخريف ابتداء السعودية الرقمية LEAP وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عبدالله الغامدي هيئة الحكومة الرقمية أحمد الصويان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخريف" يدشِّن منصة "ابتداء" خلال أعمال المؤتمر التقني الدولي Leap بالرياض
سبق

دشَّن المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، منصة "ابتداء"، وذلك خلال أعمال معرض "السعودية الرقمية" الذي يُقام على هامش المؤتمر التقني الدولي LEAP، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان.

وتهدف منصة "ابتداء" إلى توفير جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعَي الصناعة والتعدين من خلال منصة موحدة، تخدم جميع الشركاء وقطاعات الأعمال؛ لتسهيل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية بشكل ميسَّر وسريع، وتقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال منصة رقمية موحدة، تخدم المستثمرين وقطاع الأعمال.

وتسهم منصة "ابتداء" في الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توجهات السعودية لحوكمة الإجراءات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية، وخطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين؛ لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، ولتحفيز المستثمر في قطاعَي الصناعة والتعدين، واختصار الوقت والجهد، وتحسين رحلة الشريك من خلال إيجاد حلول شاملة للخدمات الرقمية، تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات، وبناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعَي الصناعة والتعدين.

وتأتي منصة "ابتداء" لتحقيق عدد من المكتسبات السريعة، كتكامل وتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية طلب المنتجات من خلال منصة واحدة، تمثل واجهة لخدمات منظومة الصناعة والتعدين، إضافة إلى تقديم المعلومات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع.

وتأتي منصة "ابتداء" لتبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، باستبدال العمليات التقليدية بخدمات رقمية، تضمن استمرارية الأعمال، وسهولة ووضوح رحلة المستثمر، بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعَين الصناعي والتعديني، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى التمكين الرقمي، وإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبما يلبي تطلعات المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443
11:34 PM
اخر تعديل
03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
01:50 AM

"الخريف" يدشِّن منصة "ابتداء" خلال أعمال المؤتمر التقني الدولي Leap بالرياض

توفِّر جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعَيْ الصناعة والتعدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشَّن المهندس بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية، منصة "ابتداء"، وذلك خلال أعمال معرض "السعودية الرقمية" الذي يُقام على هامش المؤتمر التقني الدولي LEAP، بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية أحمد بن محمد الصويان.

وتهدف منصة "ابتداء" إلى توفير جميع الخدمات للمستثمرين في قطاعَي الصناعة والتعدين من خلال منصة موحدة، تخدم جميع الشركاء وقطاعات الأعمال؛ لتسهيل الوصول للخدمات الرقمية الصناعية والتعدينية بشكل ميسَّر وسريع، وتقديم تجربة أكثر سهولة ومرونة، من خلال منصة رقمية موحدة، تخدم المستثمرين وقطاع الأعمال.

وتسهم منصة "ابتداء" في الارتقاء بجودة الخدمات وتطويرها بما يتوافق مع توجهات السعودية لحوكمة الإجراءات، وتوحيد قنوات تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية، وخطط الوزارة ومنظومة الصناعة والتعدين؛ لتحقيق وتطوير التواصل الفعال مع المستثمرين والجهات ذات العلاقة، ولتحفيز المستثمر في قطاعَي الصناعة والتعدين، واختصار الوقت والجهد، وتحسين رحلة الشريك من خلال إيجاد حلول شاملة للخدمات الرقمية، تسهم في تطوير ونمو الاستثمار في التقنيات، وبناء بيئة رقمية مستدامة لقطاعَي الصناعة والتعدين.

وتأتي منصة "ابتداء" لتحقيق عدد من المكتسبات السريعة، كتكامل وتوحيد الجهود لخدمة المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني، وزيادة الفرص الاستثمارية، وتسهيل عملية طلب المنتجات من خلال منصة واحدة، تمثل واجهة لخدمات منظومة الصناعة والتعدين، إضافة إلى تقديم المعلومات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار في القطاع.

وتأتي منصة "ابتداء" لتبني مفهوم التحول الرقمي الحكومي، باستبدال العمليات التقليدية بخدمات رقمية، تضمن استمرارية الأعمال، وسهولة ووضوح رحلة المستثمر، بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص في القطاعَين الصناعي والتعديني، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى التمكين الرقمي، وإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبما يلبي تطلعات المستثمرين في القطاع الصناعي والتعديني.

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