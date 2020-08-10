مصادر: النائب العام يوجِّه بالقبض على أشخاص أساؤوا للتعليم

علمت "سبق" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، ووجَّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم.
علمت "سبق" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، ووجَّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم.
علمت "سبق" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، ووجَّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم.
علمت "سبق" من مصادرها أن النائب العام أمر بالقبض على مجموعة من الأشخاص؛ أساؤوا للتعليم، ووجَّه بمباشرة الدائرة المختصة التحقيق معهم فور ضبطهم.