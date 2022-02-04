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شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات

ضبط بحوزتهم معدات وتجهيزات لتنفيذ جرائمهم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.

وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

الرياض شرطة الرياض العملات المزيفة النيابة العامة

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شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.

وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:35 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:46 PM

شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات

ضبط بحوزتهم معدات وتجهيزات لتنفيذ جرائمهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
1,322

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.

وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
8,534
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,196
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,919
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