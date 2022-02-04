شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات

ضبط بحوزتهم معدات وتجهيزات لتنفيذ جرائمهم

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.

وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.