شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات
ضبط بحوزتهم معدات وتجهيزات لتنفيذ جرائمهم
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.
وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-04
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.
وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
07:35 PM
اخر تعديل
04 فبراير 2022 - 3 رجب 1443
08:46 PM
شرطة الرياض تقبض على 5 أشخاص ارتكبوا جريمة تزييف العملات
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 5 أشخاص؛ مواطنان، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لارتكابهم جرائم تزييف للعملات، متخذين من وحدة سكنية في أحد أحياء مدينة الرياض مقرًّا لارتكاب جرائمهم.
وضبط بحوزتهم "1,950,000" لعدد من العملات المزيفة، والمعدات والتجهيزات المستخدمة، وجرى إيقافهم، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.