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روسيا تسجّل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 792 شخصاً

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.

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روسيا تسجّل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 792 شخصاً
سبق

سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
01:18 PM

روسيا تسجّل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 792 شخصاً

في الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.

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