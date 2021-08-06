وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.

سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة.

روسيا تسجّل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 792 شخصاً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-08-06 سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة. وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 01:18 PM

روسيا تسجّل أكثر من 22 ألف إصابة جديدة بكورونا ووفاة 792 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية





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سجّلت روسيا اليوم 22660 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد، إلى ستة ملايين و402564 منذ بدء الجائحة.

وأكد فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة وفاة 792 شخصاً لأسباب مرتبطة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ ليرتفع الإجمالي إلى 163301.