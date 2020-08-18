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"الزكاة والدخل" تحصد شهادة التميز المؤسسي من منظمة EFQM

"باسودان": إنجاز جديد بجانب ما حصلت عليه من منظمات مرموقة

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تأكيد تميزها المؤسسي بحصولها على شهادة (Committed to Excellence 2 Stars) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بعد أن تمكنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: "إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لحوكمة أدائها المؤسسي، من خلال تطوير منظومة أعمالها، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الهيئة".

وأكد "أبانمي" أن التطوير المتواصل في أداء الهيئة المؤسسي، هدفه الارتقاء بجودة خدمات الزكاة والدخل المقدمة للمكلفين في المملكة، وتوفير جميع الأدوات والموارد الداعمة لهم، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، والامتثال الطوعي لها.

من جهته أوضح وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير مهند باسودان، أن هذه الشهادة تُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها الهيئة مؤخرًا من منظمات عالمية مرموقة، توثق التميز المؤسسي للهيئة، كان آخرها شهادتان من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهما شهادة (آيزو 9001: 2015) و(آيزو 10002: 2018).

وعبّر مدير إدارة التميز التشغيلي بالهيئة المهندس عبدالله الفنتوخ، عن شكره لجميع الزميلات والزملاء في الهيئة على تميزهم، الذي تم تتويجه بهذا الإنجاز؛ مضيفًا أن حصول الهيئة على شهادة (Committed to Excellence 2 Stars)، كان خلفه الكثير من الجهود والمشاريع التحسينية، الهادفة إلى رفع مستوى نضج الأعمال وتميزها في مختلف المجالات.

وأكد "الفنتوخ" أن عمليات التطوير والتميز في الهيئة، هي رحلة طموحة مستمرة لا تنتهي، من أجل رفع جودة الأعمال وتحقيق رضا جميع أصحاب المصلحة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزكاة والدخل" تحصد شهادة التميز المؤسسي من منظمة EFQM
سبق

واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تأكيد تميزها المؤسسي بحصولها على شهادة (Committed to Excellence 2 Stars) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بعد أن تمكنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: "إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لحوكمة أدائها المؤسسي، من خلال تطوير منظومة أعمالها، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الهيئة".

وأكد "أبانمي" أن التطوير المتواصل في أداء الهيئة المؤسسي، هدفه الارتقاء بجودة خدمات الزكاة والدخل المقدمة للمكلفين في المملكة، وتوفير جميع الأدوات والموارد الداعمة لهم، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، والامتثال الطوعي لها.

من جهته أوضح وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير مهند باسودان، أن هذه الشهادة تُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها الهيئة مؤخرًا من منظمات عالمية مرموقة، توثق التميز المؤسسي للهيئة، كان آخرها شهادتان من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهما شهادة (آيزو 9001: 2015) و(آيزو 10002: 2018).

وعبّر مدير إدارة التميز التشغيلي بالهيئة المهندس عبدالله الفنتوخ، عن شكره لجميع الزميلات والزملاء في الهيئة على تميزهم، الذي تم تتويجه بهذا الإنجاز؛ مضيفًا أن حصول الهيئة على شهادة (Committed to Excellence 2 Stars)، كان خلفه الكثير من الجهود والمشاريع التحسينية، الهادفة إلى رفع مستوى نضج الأعمال وتميزها في مختلف المجالات.

وأكد "الفنتوخ" أن عمليات التطوير والتميز في الهيئة، هي رحلة طموحة مستمرة لا تنتهي، من أجل رفع جودة الأعمال وتحقيق رضا جميع أصحاب المصلحة.

18 أغسطس 2020 - 28 ذو الحجة 1441
09:32 AM

"الزكاة والدخل" تحصد شهادة التميز المؤسسي من منظمة EFQM

"باسودان": إنجاز جديد بجانب ما حصلت عليه من منظمات مرموقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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واصلت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تأكيد تميزها المؤسسي بحصولها على شهادة (Committed to Excellence 2 Stars) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، بعد أن تمكنت بنجاح من تحقيق الالتزام بمعايير نموذج التميز المؤسسي الأوروبي.

وتعليقًا على هذه المناسبة، قال محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي: "إن الهيئة تبذل قصارى جهدها لحوكمة أدائها المؤسسي، من خلال تطوير منظومة أعمالها، ورفع الكفاءة المهنية للعاملين في الهيئة".

وأكد "أبانمي" أن التطوير المتواصل في أداء الهيئة المؤسسي، هدفه الارتقاء بجودة خدمات الزكاة والدخل المقدمة للمكلفين في المملكة، وتوفير جميع الأدوات والموارد الداعمة لهم، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، والامتثال الطوعي لها.

من جهته أوضح وكيل المحافظ للاستراتيجية والتطوير مهند باسودان، أن هذه الشهادة تُعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى رصيد الشهادات التي حصلت عليها الهيئة مؤخرًا من منظمات عالمية مرموقة، توثق التميز المؤسسي للهيئة، كان آخرها شهادتان من المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، وهما شهادة (آيزو 9001: 2015) و(آيزو 10002: 2018).

وعبّر مدير إدارة التميز التشغيلي بالهيئة المهندس عبدالله الفنتوخ، عن شكره لجميع الزميلات والزملاء في الهيئة على تميزهم، الذي تم تتويجه بهذا الإنجاز؛ مضيفًا أن حصول الهيئة على شهادة (Committed to Excellence 2 Stars)، كان خلفه الكثير من الجهود والمشاريع التحسينية، الهادفة إلى رفع مستوى نضج الأعمال وتميزها في مختلف المجالات.

وأكد "الفنتوخ" أن عمليات التطوير والتميز في الهيئة، هي رحلة طموحة مستمرة لا تنتهي، من أجل رفع جودة الأعمال وتحقيق رضا جميع أصحاب المصلحة.

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