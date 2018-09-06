من الرفاه إلى العجز والاستدانة.. الوضع المالي لقطر في مهب الريح والقادم مرعب

تقييمات دولية متدنية للاقتصاد.. وتبديد للثروات في دعم الإرهاب

في استهلال قاسٍ لفصل من فصول متوالية الكوارث، المرشحة لها قطر بقوة خلال الفترة المقبلة، جاء تحذير وزارة الخزانة البريطانية من إتمام صفقة بيع مقاتلات "تايفون" إلى قطر؛ بسبب عجزها عن سداد قيمة الصفقة البالغة 6 مليارات جنية إسترليني، ليكشف عن الوضع المالي الخطير والهش الذي باتت تعانيه قطر، نتيجة تبديد النظام الحاكم لثرواتها على مر السنوات الماضية في دعم التنظيمات الإرهابية، والإغداق على الأنظمة التي توفر له الحماية.

ملمح قاتم

ويدفع تحذير وزارة الخزانة البريطانية إلى المشهد القطري بعنصر توثيقي مهم، قلما توفر من قبل، يتمثل في تقييم الجهات الدولية للوضع المالي لقطر؛ لما تتمتع به هذه التقييمات من مصداقية عالية في تحديد حالة الاقتصاد القطري، نظرًا لخروجها من مؤسسات متخصصة تعمل في إطار القيام بدورها في رعاية مصالح بلادها، ولا يمكن أن يُظًن بأهدافها أي شبهة سياسية، فوزارة الخزانة رفعت تقريرها عن قطر إلى الحكومة البريطانية سرًا، قبل أن يُسرب إلى صحيفة "الديلي تلغراف".

ولا يعد تحذير وزارة الخزانة البريطانية من ضعف الوضع المالي لقطر الوحيد في هذا المضمار، فعن صفقة مقاتلات "التيفون" نفسها، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين في يوليو (تموز) الماضي قولهما: "إن الحكومة القطرية تسعى للحصول على قرض بمليارات الدولارات لشراء طائرات مقاتلة أوروبية من طراز "تايفون"، وهي معلومة ترسم ملمحاً قاتماً آخر للوضع المالي لقطر، وهو دخولها إلى نفق الاستدانة للجهات الخارجية، ما يعني إثقال كاهل الاقتصاد القطري المنهك حالياً بتأثيرات مقاطعة دول الرباعي العربي، بأعباء إضافية سيعاني من تبعاتها الخطيرة في المستقبل نتيجة الغرق في الديون.

عواقب وخمية

وتبدو المؤشرات في هذا الاتجاه منذرة بعواقب وخيمة للنظام القطري، الآخذ شيئاً فشيئاً في اللجوء إلى الاستدانة لتغطية أوجه صرفه المتعددة، التي لا تعود بالنفع المباشر أو غير المباشر على المواطن القطري، ومنها إبرام الدوحة منذ تفجر أزمتها مع "الرباعي العربي" ثلاث صفقات لشراء طائرات عسكرية، الأولى مع أميركا لشراء 36 طائرة "إف-15" بقيمة 12 مليار دولار في يونيو (حزيران) 2017، والثانية مع مجموعة ليوناردو الإيطالية للصناعات العسكرية لشراء 28 طائرة هليكوبتر عسكرية بقيمة 3 مليارات يورو في مارس (آذار) 2018، والثالثة مع بريطانيا لتوريد 24 طائرة "يوروفايتر تيفون" في شهر يوليو (تموز) الماضي، رغم عدم وجود مهام عسكرية تتطلب إضافة هذا العدد الكبير من الطائرات إلى سلاح الجو القطري، ما أدى إلى مراكمة الديون، فبحسب بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي نهاية أغسطس (آب) الماضي، فإن الحكومة القطرية ومؤسسات القطاع الخاص مدينة للبنوك العاملة في البلاد بقيمة 697.8 مليار ريال (191.1 مليار دولار)، حتى يوليو الماضي، نصيب الحكومة القطرية منها يقدر بـ 316.63 مليار ريال (86.9 مليار دولار).

وتتجاوز مظاهر التدهور التي يشهدها الوضع المالي لقطر، أزمتي العجز عن سداد التزاماتها المالية والاستدانة إلى تراجع وتباطؤ نمو الاقتصاد القطري، ما دفع وكالة "ستنادرد آند بورز" العالمية في أغسطس 2017 إلى تخفيض تصنيف قطر من مستوى (AA) إلى مستوى (AA-)، ووضعها على قائمة المراقبة ذات التداعيات السلبية، وتعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، متوقعة أن تفضي مقاطعة "الرباعي العربي" لها إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وعرقلة الأداء المالي، ولقد عادت "ستنادرد آند بورز" في فبراير (شباط) الماضي إلى تأكيد نظرتها المستقبلية لقطر إلى سلبية في ضوء التراجعات المتتالية للاقتصاد وتباطؤ القطاعات الرئيسية وتزايد المخاطر التجارية والاستثمارية.

أزمة خانقة

ويعاني الاقتصاد القطري بالإضافة إلى ما سبق من ضعف المركز الخارجي، وهو ما كشفت عنه وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني في مايو (أيار) الماضي، موضحة أن قطر باتت تعاني من ضعف مركزها الخارجي، وتكتنف الضبابية استدامة نموذج نموها خلال السنوات القليلة المقبلة، ما دفعها إلى تخفيض تصنيف قطر إلى ((AA3 من (AA2) وتعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، ولم تنفرد "موديز" وحدها بهذا التقييم، فقد تطابقت معها وكالة "بلومبيرج"، التي ذكرت أن البنوك القطرية تعاني من أزمة سيولة خانقة جعلتها غير قادرة على تنفيذ العديد من الصفقات التي أبرمتها مع الدول الغربية، ودفع البنوك الأجنبية إلى رفض التعامل مع البنك المركزي القطري.

وتبرهن تقييمات الجهات الدولية على انحدار قطر من حالة الرفاه الاقتصادية والاجتماعية، إلى حالة العجز المالي عن الوفاء بالتزاماتها المحلية في الإنفاق على مشروعات التنمية والدولية بسداد قيمة الصفقات التي أبرمتها، ثم حالة الاستدانة التي ستغرق البلاد في الديون، بعد أن كان دخل الفرد القطري إلى عهد قريب الأعلى عالمياً بقيمة 129 ألف دولار سنوياً، ما يظهر في المحصلة مدى خطورة الوضع المأساوي، الذي أقحم فيه النظام القطري بلاده، وينبئ في الوقت نفسه عن أوضاع مستقبلية مرعبة وغير مطمئنة على الإطلاق للقطريين، في ظل إصرار نظامهم على تعنته في التمسك بسياساته الداعمة للإرهاب.

إنفاق إجرامي

وتثير التقييمات الدولية سؤالاً مهماً للغاية، حول أوجه الانفاق التي يبدد فيها النظام الحاكم ثروات قطر، في ضوء ما أعلنه العام الماضي ونشر في صحيفة "الشروق" القطرية بتاريخ 13 يونيو 2017، بأن الدخل المحلي الإجمالي لقطر بلغ 170 مليار دولار خلال العام المالي 2016-2017، فأين أنفق هذا المبلغ الهائل بالإضافة إلى الديون التي اقترضها النظام من البنوك العاملة في قطر؟

تشير ضخامة المبلغ وأمثاله في السنوات السابقة إلى ضلوع النظام القطري في أوجه صرف تفتقر إلى الانسجام مع القوانين الدولية، وكذلك التزامه حيال بلده ومواطنيه من ناحية العقد الاجتماعي، ما يحتم عليه إنفاق ثروات قطر، التي تحتل المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة إنتاجية تبلغ 30% من الناتج العالمي، على القطريين بدلاً من تبديدها على نشر الإرهاب، وإنقاذ الاقتصاد التركي أزمته بعد انهيار الليرة.