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"التويجري" يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قال إنه سيسهم في خدمة أولويات التنمية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030

ثمن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، موافقة المقام السامي الكريم على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيؤدي دوراً محورياً في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي.

وقال: إن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها. حيث تعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف. وسيعمل البنك مستقبلاً بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الأخرى لدعم هذا القطاع المهم.

وأكد أن وجود مثل هذا البنك سيسهم إيجابياً على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسية والواعدة.

صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التويجري" يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة
سبق

ثمن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، موافقة المقام السامي الكريم على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيؤدي دوراً محورياً في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي.

وقال: إن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها. حيث تعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف. وسيعمل البنك مستقبلاً بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الأخرى لدعم هذا القطاع المهم.

وأكد أن وجود مثل هذا البنك سيسهم إيجابياً على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسية والواعدة.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
04:24 PM

"التويجري" يثمّن موافقة مجلس الوزراء على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

قال إنه سيسهم في خدمة أولويات التنمية في ضوء أهداف رؤية المملكة 2030

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ثمن نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد بن مزيد التويجري، موافقة المقام السامي الكريم على تأسيس بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي سيؤدي دوراً محورياً في تنمية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر توفير حلول تمويلية مناسبة لدعم هذه الشريحة ورفع مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي.

وقال: إن إضافة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن منظومة الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني سيسهم في خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية في ضوء أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يرتكز على المساهمة في رفع حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من إجمالي التمويل وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية السعودية في تمويل هذه الشريحة ذات الأهمية الاقتصادية العالية وتحفيز نموها وتوسع أعمالها. حيث تعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إحدى أقوى محركات دفع عجلة التنمية الاقتصادية والابتكار والتوظيف. وسيعمل البنك مستقبلاً بالشراكة مع المؤسسات التمويلية الأخرى لدعم هذا القطاع المهم.

وأكد أن وجود مثل هذا البنك سيسهم إيجابياً على الاقتصاد المحلي من خلال سد الفجوات التمويلية وتمكينه للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك عبر القنوات الرقمية التي تقدم خدمات تمويلية لجميع المناطق الرئيسية والواعدة.

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