النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

للمواطنين والمقيمين.. "العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات

تشمل إقرارات التنازل والكفالة وتغيير الاسم والجنسية واستلام مبلغ مالي

أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.


وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.


وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".


وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للمواطنين والمقيمين.. "العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات
سبق

أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.


وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.


وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".


وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

15 ديسمبر 2019 - 18 ربيع الآخر 1441
04:02 PM

للمواطنين والمقيمين.. "العدل" تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الإقرارات

تشمل إقرارات التنازل والكفالة وتغيير الاسم والجنسية واستلام مبلغ مالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
3,665

أعلنت وزارة العدل، إتاحتها خدمة الاستعلام الإلكتروني للمواطنين والمقيمين، عن أي إقرار صدر منهم أو لهم، عن طريق كتابات العدل أو الموثقين، وذلك عبر خدمة "إقراراتي" في بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية "ناجز" https://najiz.moj.gov.sa/.


وأوضحت الوزارة أن المستفيد يستطيع التأكد والاطلاع على جميع الإقرارات الخاصة به والصادرة من كتابة العدل أو الموثقين لضمان حقوقه, مبينة أن الخدمة تشمل إقرارات التنازل الكفالة، تغيير الاسم، التنازل عن الجنسية، إقرار بالدين، استلام مبلغ مالي، وقسمة تركة بالتراضي.


وأفادت الوزارة، أنه يمكن الاستفادة من الخدمة بالدخول إلى خدمة "إقراراتي" في قسم الوكالات والإقرارات في بوابة "ناجز".


وتأتي الخدمة، ضمن التحول الرقمي الذي أطلقه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في قطاع التوثيق، وأتاح مجموعة من الخدمات للمستفيدين، أهمها إصدار الوكالات الإلكترونية وهي خدمة تلغي الورق، إذ إن المستفيد غير مضطر لزيارة كتابات العدل للحصول على وكالته، التي ستصله على رقم جواله المسجل في بوابة "أبشر".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,257
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,218
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,599
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,017

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة