"الزكاة والدخل" تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستبدأ منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

ويأتي هذا القرار استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية، في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعرف الختم الضريبي بأنه "علامة مميزة" يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفّرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبّع يحتم على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالمنتج.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تطبيق نظام الأختام الضريبية سيتم تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن تحصيل كل الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

وجددت الهيئة تأكيدها على أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وسلامة الأختام الضريبية من خلال تطبيق "تحقق" للهواتف الذكية الذي تطلقه الهيئة تزامناً مع تطبيق نظام الختم الضريبي، بحيث يتيح للمستخدم إمكانية مسح البار كود الموجود على علب السجائر عن طريق "تطبيق تحقق".

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو من خلال تطبيق "تحقق".