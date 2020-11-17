النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة والدخل" تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستبدأ منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

ويأتي هذا القرار استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية، في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعرف الختم الضريبي بأنه "علامة مميزة" يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفّرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبّع يحتم على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالمنتج.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تطبيق نظام الأختام الضريبية سيتم تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن تحصيل كل الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

وجددت الهيئة تأكيدها على أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وسلامة الأختام الضريبية من خلال تطبيق "تحقق" للهواتف الذكية الذي تطلقه الهيئة تزامناً مع تطبيق نظام الختم الضريبي، بحيث يتيح للمستخدم إمكانية مسح البار كود الموجود على علب السجائر عن طريق "تطبيق تحقق".

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو من خلال تطبيق "تحقق".

الهيئة العامة للزكاة والدخل السجائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والدخل" تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستبدأ منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

ويأتي هذا القرار استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية، في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعرف الختم الضريبي بأنه "علامة مميزة" يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفّرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبّع يحتم على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالمنتج.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تطبيق نظام الأختام الضريبية سيتم تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن تحصيل كل الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

وجددت الهيئة تأكيدها على أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وسلامة الأختام الضريبية من خلال تطبيق "تحقق" للهواتف الذكية الذي تطلقه الهيئة تزامناً مع تطبيق نظام الختم الضريبي، بحيث يتيح للمستخدم إمكانية مسح البار كود الموجود على علب السجائر عن طريق "تطبيق تحقق".

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو من خلال تطبيق "تحقق".

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
05:29 PM

"الزكاة والدخل" تمنع بيع وتداول السجائر التي لا تحتوي على أختام ضريبية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
11
1,107

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنها ستبدأ منع بيع وتداول علب السجائر التي لا تحمل أختاماً ضريبية من تاريخ 18 نوفمبر 2019م.

ويأتي هذا القرار استناداً على أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية المتعلقة بالأختام الضريبية، في إطار الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويعرف الختم الضريبي بأنه "علامة مميزة" يأتي على شكل ملصق مادي أو رمز يحتوي على بيانات رقمية مشفّرة، يوضع على منتجات السلع الانتقائية المحددة ويتم تفعيله بطريقة إلكترونية، ويتم طلبه وطباعته ومتابعته من خلال برنامج تتبّع يحتم على منتجي ومستوردي السلع الانتقائية المحددة بالالتزام في المعايير المحددة الخاصة بالمنتج.

وأكدت الهيئة أنه من خلال تطبيق نظام الأختام الضريبية سيتم تعزيز فرض الضوابط الرقابية على تحصيل ضريبة السلع الانتقائية المحددة التي يتم استيرادها إلى المملكة العربية السعودية، وتعزيز القدرة على التحقق من سلامة دخول السلع الانتقائية داخل المملكة بطريقة نظامية مشروعة بما يضمن تحصيل كل الضرائب المستحقة على هذا النوع من السلع، كما أن تطبيق الأختام الضريبية يضمن تحقيق معايير الالتزام المنصوص عليها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة التبغ.

وجددت الهيئة تأكيدها على أنه يمكن للمستهلك التحقق من نظامية وسلامة الأختام الضريبية من خلال تطبيق "تحقق" للهواتف الذكية الذي تطلقه الهيئة تزامناً مع تطبيق نظام الختم الضريبي، بحيث يتيح للمستخدم إمكانية مسح البار كود الموجود على علب السجائر عن طريق "تطبيق تحقق".

ودعت الهيئة جميع المستهلكين إلى التبليغ عن المنتجات غير النظامية من خلال الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو من خلال تطبيق "تحقق".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,533
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,356
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,737
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,025

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة