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بالصور.. الجماهير تحتشد لحضور "الكلاسيكو الآسيوي"

تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.
واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.

ورصدت "سبق" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور.. الجماهير تحتشد لحضور "الكلاسيكو الآسيوي"
سبق

تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.
واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.

ورصدت "سبق" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
07:31 PM

بالصور.. الجماهير تحتشد لحضور "الكلاسيكو الآسيوي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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1,808

تصوير: ماجد البقمي: توافدت جماهير فريقي الأهلي والهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة لحضور ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي ستجمعهما اليوم.
واكتظت الساحات المحيطة بالملعب بالجماهير قبل أن تفتح المدرجات في الرابعة عصراً.

ورصدت "سبق" الحضور الجماهيري الذي اشتمل على العائلات وسط تحديات جماهيرية بين الطرفين.

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