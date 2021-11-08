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النقل والخدمات اللوجستية تنجز عدداً من أعمال الصيانة على طرقها خلال أكتوبر

قالت: بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أكتوبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ (6,179) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (359) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (935,429) متراً مكعباً، كما قامت بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,637) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,227) كم، وكشط وإعادة سفلتة (889) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع جودة الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات بأكثر من 50%، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمملكة من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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النقل والخدمات اللوجستية تنجز عدداً من أعمال الصيانة على طرقها خلال أكتوبر
سبق

نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أكتوبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ (6,179) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (359) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (935,429) متراً مكعباً، كما قامت بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,637) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,227) كم، وكشط وإعادة سفلتة (889) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع جودة الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات بأكثر من 50%، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمملكة من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
11:39 AM

النقل والخدمات اللوجستية تنجز عدداً من أعمال الصيانة على طرقها خلال أكتوبر

قالت: بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال شهر أكتوبر، عددًا من الأعمال والمشروعات على الطرق التابعة لها في مناطق المملكة، بهدف رفع مستوى الصيانة والجودة على الطرق وتعزيز كفاءة التشغيل، وذلك من خلال فحص وتحديد الاحتياجات وفق العديد من الإجراءات والدراسات.

وعملت الوزارة على تنفيذ مشروعات من شأنها رفع مستوى الجودة والصيانة على الطرق، منها تنظيف مجاري الأودية وتنظيف منشأة تصريف المياه لـ (6,179) موقعاً، وردم مواقع الانجرافات بسبب الأمطار بعدد (359) موقعاً، إضافة إلى تنفيذ أعمال إزالة الكثبان الرملية من حرم الطرق بحوالي (935,429) متراً مكعباً، كما قامت بمسح وتهذيب وتسوية أكتاف الطرق بحوالي (10,637) كم، ومسح وتهذيب الطرق الترابية بطول (5,227) كم، وكشط وإعادة سفلتة (889) كم، وذلك ضمن أعمال الوزارة التي تسهم في رفع جودة الطرق من خلال برامج أعمال الصيانة العادية والجذرية.

يذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، والوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، إضافة لخفض الوفيات بأكثر من 50%، الأمر الذي يسهم في تعزيز جودة الحياة بالمملكة من خلال رفع مستوى السلامة وتوفير خيارات تنقل آمنة ذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

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