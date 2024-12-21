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ثعبان عملاق يجر طفلًا من ساقه .. شاهد كيف أنقذه الأب!

قال: فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره

تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدًا في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده بشجاعة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون نقل إلى المستشفى متأثرًا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ"الهجوم الوحشي"، الأسبوع الماضي، في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وكشف والده ما جرى قائلًا: "انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلًا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم"، مضيفًا: "كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم".

وتابع: "فجأة سمعت صراخًا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدًا عن المنزل".

ويؤكد الوالد ثومبسون أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب؛ حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الأب أن الثعبان كان شرساً وعدوانياً جداً، مضيفًا: "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدًا مثل هذا".

وتبقى حالة الطفل الصغير مستقرة حاليًّا، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية، صباح الجمعة في مستشفى بروسربين.

ثعبان

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ثعبان عملاق يجر طفلًا من ساقه .. شاهد كيف أنقذه الأب!
سبق

تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدًا في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده بشجاعة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون نقل إلى المستشفى متأثرًا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ"الهجوم الوحشي"، الأسبوع الماضي، في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وكشف والده ما جرى قائلًا: "انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلًا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم"، مضيفًا: "كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم".

وتابع: "فجأة سمعت صراخًا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدًا عن المنزل".

ويؤكد الوالد ثومبسون أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب؛ حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الأب أن الثعبان كان شرساً وعدوانياً جداً، مضيفًا: "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدًا مثل هذا".

وتبقى حالة الطفل الصغير مستقرة حاليًّا، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية، صباح الجمعة في مستشفى بروسربين.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
10:23 AM

ثعبان عملاق يجر طفلًا من ساقه .. شاهد كيف أنقذه الأب!

قال: فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,287

تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات لهجوم غادر من قبل ثعبان طوله 4 أمتار ونصف، حاول أن يجره بعيدًا في فناء منزله الخلفي، قبل أن يتدخل والده بشجاعة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الطفل كليفورد ثومبسون نقل إلى المستشفى متأثرًا بجروح بالغة، بعد تعرضه لما وصف بـ"الهجوم الوحشي"، الأسبوع الماضي، في منزله الواقع على شاطئ إيرلي في شمال كوينزلاند.

وكشف والده ما جرى قائلًا: "انتقلنا للتو إلى هذا المنزل، وكنت أقيم حفلًا للعائلة بهذه المناسبة، قبل أن يتعرض ابني للهجوم"، مضيفًا: "كان كليفورد برفقة نحو 6 أطفال بجانب المسبح، كنت أراقبهم".

وتابع: "فجأة سمعت صراخًا، وحين التفت فوجئت بثعبان ضخم يغرس أنيابه في ساق ابني ويجره بعيدًا عن المنزل".

ويؤكد الوالد ثومبسون أن ابنه كاد أن يلقى حتفه، لولا تدخله في الوقت المناسب؛ حيث قال إنه وجه للثعبان ضربة بمطرقة على مستوى الرأس، الأمر الذي جعله يترك ساق الطفل، حسب "سكاي نيوز عربية".

وأوضح الأب أن الثعبان كان شرساً وعدوانياً جداً، مضيفًا: "تعاملت مع الثعابين من ذي قبل، لكن لم يسبق لي أن رأيت واحدًا مثل هذا".

وتبقى حالة الطفل الصغير مستقرة حاليًّا، وذلك بعد أن خضع لعملية جراحية، صباح الجمعة في مستشفى بروسربين.

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