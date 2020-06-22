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"الأرصاد" تنبّه: أجواء جازان اليوم ماطرة

هطولات تشمل عدة محافظات وتستمر لـ8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه: أجواء جازان اليوم ماطرة
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
12:44 PM

"الأرصاد" تنبّه: أجواء جازان اليوم ماطرة

هطولات تشمل عدة محافظات وتستمر لـ8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: (الداير بني مالك، والريث، والعارضة، وفيفا، وهروب)، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء.

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