النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصر.. عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر

عدد من عمال "دليفري" بالسويس أصيبوا بالفيروس

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن عامل توصيل طلبات للمنازل نقل عدوى فيروس كورونا إلى 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة بمحافظة السويس.

وقال مصدر طبي، وفق صحيفة "الوطن" المحلية: إن عامل توصيل طلبات للمنازل "دليفري"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، اعترف بعد نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بأنه نقل العدوى دون قصد إلى 10 أسر، إثر توصيل الطلبات لها إلى المنازل، داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة.

وأضاف المصدر: أنه بعد دخول العامل مستشفى العزل بأيام، تأكّدت إصابة أفراد عدد من الأسر بفيروس كورونا، وعبّر هؤلاء المصابون لمسؤولي التقصّي بمديرية الصحة، عن ثقتهم بأن العدوى نقلت لهم من عامل "دليفري"، الذي كان يقوم بتوصيل الطلبات لهم.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العزل، أن عددًا من عمال "دليفري" بالمحافظة أصيبوا بالفيروس، وتسبّبوا في نقل العدوى لغيرهم من المواطنين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصر.. عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر
سبق

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن عامل توصيل طلبات للمنازل نقل عدوى فيروس كورونا إلى 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة بمحافظة السويس.

وقال مصدر طبي، وفق صحيفة "الوطن" المحلية: إن عامل توصيل طلبات للمنازل "دليفري"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، اعترف بعد نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بأنه نقل العدوى دون قصد إلى 10 أسر، إثر توصيل الطلبات لها إلى المنازل، داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة.

وأضاف المصدر: أنه بعد دخول العامل مستشفى العزل بأيام، تأكّدت إصابة أفراد عدد من الأسر بفيروس كورونا، وعبّر هؤلاء المصابون لمسؤولي التقصّي بمديرية الصحة، عن ثقتهم بأن العدوى نقلت لهم من عامل "دليفري"، الذي كان يقوم بتوصيل الطلبات لهم.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العزل، أن عددًا من عمال "دليفري" بالمحافظة أصيبوا بالفيروس، وتسبّبوا في نقل العدوى لغيرهم من المواطنين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصًا.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:19 PM

مصر.. عامل توصيل طلبات ينقل "كورونا" إلى 10 أسر

عدد من عمال "دليفري" بالسويس أصيبوا بالفيروس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,674

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم السبت، أن عامل توصيل طلبات للمنازل نقل عدوى فيروس كورونا إلى 10 أسر من مناطق سكنية مختلفة بمحافظة السويس.

وقال مصدر طبي، وفق صحيفة "الوطن" المحلية: إن عامل توصيل طلبات للمنازل "دليفري"، تأكدت إصابته بفيروس كورونا بالسويس، اعترف بعد نقله إلى أحد مستشفيات العزل، بأنه نقل العدوى دون قصد إلى 10 أسر، إثر توصيل الطلبات لها إلى المنازل، داخل مناطق سكنية مختلفة بالمحافظة.

وأضاف المصدر: أنه بعد دخول العامل مستشفى العزل بأيام، تأكّدت إصابة أفراد عدد من الأسر بفيروس كورونا، وعبّر هؤلاء المصابون لمسؤولي التقصّي بمديرية الصحة، عن ثقتهم بأن العدوى نقلت لهم من عامل "دليفري"، الذي كان يقوم بتوصيل الطلبات لهم.

وأوضح مصدر طبي بمستشفى العزل، أن عددًا من عمال "دليفري" بالمحافظة أصيبوا بالفيروس، وتسبّبوا في نقل العدوى لغيرهم من المواطنين.

وكانت مديرية الصحة بالسويس، أعلنت 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل المحافظة، ليصل إجمالي المصابين إلى 150 شخصًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,255
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,058
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,943
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,377

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة