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طهران تعلن تلقيها مساعدة كويتية بـ10 ملايين دولار

كمساعدة تهدف إلى مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

كشفت الخارجية الإيرانية، أن الكويت قررت تقديم 10 ملايين دولار لها، كمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، خلال اتصال هاتفي جرى بين وزيريْ خارجية البلدين.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت الخارجية الإيرانية، بأن الوزير محمد جواد ظريف تلقى اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي أحمد ناصر الجابر الصباح، بحَثَا خلاله سبل مكافحة كورونا.

وأكد "ظريف" لنظيره الكويتي، أن مكافحة الفيروس تعتبر قضية عالمية تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا.

طهران فيروس كورونا الجديد

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طهران تعلن تلقيها مساعدة كويتية بـ10 ملايين دولار
سبق

كشفت الخارجية الإيرانية، أن الكويت قررت تقديم 10 ملايين دولار لها، كمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، خلال اتصال هاتفي جرى بين وزيريْ خارجية البلدين.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت الخارجية الإيرانية، بأن الوزير محمد جواد ظريف تلقى اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي أحمد ناصر الجابر الصباح، بحَثَا خلاله سبل مكافحة كورونا.

وأكد "ظريف" لنظيره الكويتي، أن مكافحة الفيروس تعتبر قضية عالمية تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
01:39 PM

طهران تعلن تلقيها مساعدة كويتية بـ10 ملايين دولار

كمساعدة تهدف إلى مكافحة تفشي فيروس "كورونا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت الخارجية الإيرانية، أن الكويت قررت تقديم 10 ملايين دولار لها، كمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، خلال اتصال هاتفي جرى بين وزيريْ خارجية البلدين.

ووفق "روسيا اليوم"، أفادت الخارجية الإيرانية، بأن الوزير محمد جواد ظريف تلقى اليوم الثلاثاء اتصالًا هاتفيًّا من نظيره الكويتي أحمد ناصر الجابر الصباح، بحَثَا خلاله سبل مكافحة كورونا.

وأكد "ظريف" لنظيره الكويتي، أن مكافحة الفيروس تعتبر قضية عالمية تتطلب تعاونًا إقليميًّا ودوليًّا.

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