مصادر "سبق": المتسبب بدهس رجل الأمن أخفى سيارته في حي "طويق" وقبض عليه في حي "لبن"

كشفت مصادر "سبق" معلومات جديدة حول حادث دهس رجل الأمن هاني العتيبي رحمه الله، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في الإطاحة بالمتهم في وقت قياسي أمس الجمعة بعد أن لاذ بالفرار من موقع الحادث وقام بإخفاء سيارته في أرض مسورة بحي طويق، وانتقل بعدها إلى حي لبن للاختفاء في إحدى الشقق السكنية قبل القبض عليه.

وكان رجل الأمن هاني العتيبي قد توفي نتيجة تعرضه لحادث دهس أثناء أدائه لعمله وواجبه الوطني، بإحدى نقاط التفتيش بغرب مدينة الرياض، إذ فوجئ بسائق مركبة من نوع كابرس وكان يسير بسرعة عالية، مما أدى إلى دهسه مباشرة وفر هاربًا من الموقع، فيما تم نقله عبر الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات.

وأكدت المصادر وبعد تمرير بلاغ الواقعة باشرت الجهات الأمنية للقبض على المتسبب وتمكن رجال الأمن من القبض على سائق المركبة ومازالت شرطة الرياض تحقق في حيثيات الحادث تمهيدًا لإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.