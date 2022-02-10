بالفيديو.. إطلاق نار على حافلة ركاب إسرائيلية في القدس المحتلة

قوات الشرطة توجهت لمكان الحادث وتُجري عمليات بحث بالمنطقة

نشرت هيئة البث الإسرائيلي "كان" أمس الأربعاء مقطع فيديو، يُظهر اللحظات الأولى لتعرُّض حافلة ركاب إلى إطلاق نار في مدينة القدس المحتلة، وفقًا لما نقله موقع اليوم السابع.

وتفصيلاً، أظهرت كاميرات المراقبة رجلاً يقترب من الحافلة، ويرفع يده لاستهداف الحافلة، وإثر الحادث توجَّهت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال إلى المكان، حيث تجري عمليات بحث في المنطقة.

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